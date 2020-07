https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De lo contrario se estaría ante una “excursión de pesca” El secretario de Macri pide que no se use el contenido de su celular en otras casusas

El secretario del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, solicitó este viernes ante la justicia federal de Lomas de Zamora que la información extraída de su teléfono celular no pueda ser utilizada en otra causa judicial que no sea la del supuesto espionaje porque de lo contrario se estaría ante una “excursión de pesca”.





La presentación, realizada por el abogado Gervasio Caviglione Fraga, ocurrió luego de que, a través de distintos medios, se filtrara parte de la información supuestamente hallada en el teléfono de Nieto y que distintos jueces y fiscales se interesaran por acceder a mensajes vinculados con casos que investigan.



Unos de los magistrados que se interesó por el contenido del celular de Nieto fue el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga supuestas irregularidades en los otorgamientos de millonarios del Banco de la Nación Argentina a la empresa Vicentin durante el gobierno de Macri, quien ya constató que el ex secretario presidencial tenía en su teléfono información que podría ser útil para esa causa.



Pollicita ya constató la información que publicó el martes último la señal de noticias C5N, cuando dio a conocer que en el celular de Nieto fue encontrada una nota, del día 22 de noviembre de 2019, que decía: "Hablá con Martín Mura -ministro de Economía de la Ciudad- por préstamo a Sergio Nardelli (de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera".





Fuentes de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que, efectivamente, a fines del año pasado Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin y que finalmente la propia entidad bancaria rechazó conceder ese crédito tras evaluar la documentación presentada por la empresa.



En ese contexto, la defensa de Nieto le reclamó al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que “se haga saber a la Fiscalía que interviene en autos que, ante cualquier tribunal o dependencia del Ministerio Público solicite constancias vinculadas al hallazgo de supuestas o probables evidencias de interés para sus investigaciones (a las que acceden a través de medios periodísticos por filtraciones ilegales) que no corresponde acceder a su petición”.



Para el abogado del ex secretario presidencial, cualquier solicitud de información por parte de un magistrado que interviene en otro expediente “excede largamente el motivo y razón de origen” del secuestro del celular de Nieto por lo que su entrega “estaría convalidando que el secuestro del material en cuestión se usa, ya no para corroborar si el señor Nieto ha participado de los hechos aquí investigados, sino para una directa, ilegítima e ilegal excursión de pesca”.



La defensa de Nieto aseguró que “existe una continuidad de filtraciones ilegales sobre el supuesto contenido hallado en el celular” de su cliente “sobre supuestos hechos y circunstancias ajenas al objeto del sumario que conduce la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora”.



El ex secretario de Macri reclamó “que se ordene a los magistrados y auxiliares (tanto personal de su dependencia) como a las fuerzas de seguridad que intervienen en el entramado de custodia del celular en cuestión, la prohibición absoluta de la difusión y filtración del contenido de lo extraído en el teléfono celular secuestrado a mi cliente el 25 de junio de 2020 en su domicilio”.



Finalmente, la defensa de Nieto insistió en el hecho de que su cliente presentó una denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py “con motivo de la manipulación, fabricación, deformación del contenido del material hallado en su teléfono celular secuestrado en autos y bajo custodia”.

