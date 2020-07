https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Tato” Mosset y su visión de los juveniles de Unión "Hay jugadores para competir"

Marcelo Mosset llegó el año pasado a la reserva de Unión para asumir en lugar de Eduardo Magnín. Su pasado tatengue y su capacidad sirvieron para que rápidamente vaya nutriendo de conceptos a los chicos que fueron renovando aquél equipo de Magnín que llegó a pelear el torneo de reserva de esa temporada. Y le fue bien. Cuando Madelón dejó el equipo y se iniciaba la Copa de la Superliga, los dirigentes le pidieron que asuma la conducción técnica de manera interina. Estuvo a punto de ganarle a Arsenal. En el último minuto llegó el empate que puso el 1 a 1 definitivo en ese último partido, allá en el lejano mes de marzo. Después, la pandemia obligó al paráte que se prolonga en el tiempo. ¿Qué hubiese pasado con el Tato?, nadie lo puede decir. Quizás dirigía al equipo en el partido siguiente ante Vélez, que iba a ser el segundo de esa Copa que se dio por terminada con apenas una fecha de vida. O posiblemente hubiese llegado otro entrenador —no Azconzábal— a hacerse cargo allí mismo, enseguida, del equipo. Pero como dice el dicho: “el hombre es él y las circunstancias”. Mosset fue uno de los que también se mencionó para seguir al frente de Unión. Varios pensaron en el Tato como el “ideal” para darle cabida a los chicos de la reserva en un torneo que será cortito y sin, a priori, demasiadas exigencias. Pero el tiempo posibilitó que las chances de Azconzábal crezcan para quedarse con el equipo, volviendo el Tato a su lugar en la reserva. “No queremos que queme etapas antes de tiempo”, fue otra de las frases que se escucharon en el entorno dirigencial. Pero la opinión de Mosset vale y mantuvo un largo diálogo con el colega Rodrigo Rosetti que El Litoral transcribe:

Sobre esa renovación que hubo en el plantel de reserva, dijo que “hubo algunos cambios, algunos chicos subieron, otros se dieron a préstamo, otros quedaron libres y yo, desde que asumí, subí chicos 2003, 2002 y 2001 que de a poco van creciendo. Hay que tener paciencia, el paso de Liga a reserva no es fácil, la reserva de Eduardo (por Magnín) anduvo bien. Y con una reserva nueva, hemos observado que los chicos crecieron muchísimo, necesitan su tiempo y dentro de un año o dos estarán en condiciones de dar el salto”, señaló el Tato.

Al referirse a Franco Calderón, a quién conoce muy bien, señaló que “cuando llegué al club trabajaba por la mañana haciendo trabajos específicos defensivos con los chicos de sexta, cuarta y primera de Liga. Ya se notaba que era un jugador diferente, que sobresalía. Es muy profesional desde aquellos tiempos. Seguramente Bottinelli tuvo la palabra justa para ordenarlo, alentarlo y mucho debe haber tenido que ver Madelón. Es un buen jugador que viene de una buena familia, se notaba que iba a andar muy bien. Tuvo la ocasión y no la dejó escapar. A veces el fútbol profesional te da un partido y si no andás, entran las dudas”.

Respecto del pensamiento en cuanto a cómo debe llegar el juvenil a Primera, dijo que “nosotros como formadores tenemos que darle tranquilidad y tenerle paciencia. Eso que Primera no te lo permite. En el caso de Franco, es un chico abierto, responsable, se toma todo con mucho profesionalismo, lo conocí en el 2017 y es mucho lo que ha progresado. Cuando el chico sube el escaloncito de la Liga a reserva, hay que darle el tiempo para que se adapte a reserva. En Primera, ese tiempo no está, no lo tiene. La reserva es el lugar en el que hay que tener paciencia”.

En cuanto a cuáles son las virtudes que debe tener el jugador que llega a Primera, señaló que “es fundamental la personalidad, porque a veces llegan a Primera, eso les cambia la vida y se convierte en una mochila que algunas personalidades no pueden llevar adelante. Eso los hace fracasar. El pibe que llega a Primera tiene probabilidades de triunfar, pero juega mucho su personalidad”.

Respecto de su opinión sobre si se tiene que probar con juveniles, señaló que “Primera tiene su exigencia muy grande, es una evaluación que estará a cargo del Vasco, de Martín Zuccarelli y los dirigentes. Yo creo que Unión tiene jugadores para competir, hay chicos que ya tienen cierta edad como para explotar en Primera. Pero se necesita de gente grande. Observé que se terminó el contrato de algunos jugadores de experiencia. Es difícil armar un plantel sólo con jugadores de Unión. Se irán contratando jugadores en lugares puntuales para que sean el sostén de los chicos del club”.

En cuanto al contacto que tuvo con el nuevo entrenador, dijo que “hablé con el Vasco, le hice un informe de todos los chicos, cómo es su actualidad y su proyección a futuro. En el puesto de delantero, además de Pussetto, que tiene algo de experiencia porque pudo jugar en Atlético de Rafaela y por Chile, hay otros jugadores. Gastón González es otra posibilidad, está Peralta, Rodrigo Castillo que viene de River, Duarte. Son varios”.

Concluyó señalando que “siento una alegría cuando algún pibe llega. De todos modos, estoy tan metido en el laburo y como vienen otros atrás, no me permite relajarme. Yo tengo muchos chicos a los que debo responderle en todo momento. Hay que estar alertos, atentos, armar charlas, trabajos. Son jóvenes, la vida les cambia rotundamente cuando llegan a Primera y yo, como conductor, tengo que darle todas las armas para que el salto no los obnubile y puedan triunfar”.

Bottinelli debe contestar

Jonathan Bottinelli tiene en sus manos la nueva propuesta que le hizo Unión para renovar su vínculo contractual.

El Litoral informó el fin de semana pasado que esa nueva propuesta, además de ponerse de acuerdo en lo económico, también implicaba un acuerdo en el plazo de duración del vínculo.

“Puede ser de 6 o 18 meses el nuevo contrato”, se le informó en su momento a este diario. Ahora se habla de una propuesta formal por seis meses. Al principio, el jugador habría pretendido un plazo más largo, pero aparentemente cambió de idea y estaría dispuesto a aceptar que sea hasta fin de año.

Suena otra vez Cavallaro

El nombre de Juan Ignacio Cavallaro ha vuelto a sonar en Unión. Después de haber jugado seis meses, el ex jugador de Unión partió en una situación que no le cayó bien, en su momento, a Leonardo Madelón. Ahora se abre una nueva perspectiva para el futbolista y su nombre volvió a mencionarse en la avenida.

Cavallaro tiene 26 años, fue transferido en su momento por Unión a San Lorenzo, luego jugó en Liga de Quito, en Estudiantes, pasó por Tigre, estuvo unos meses en Unión y retornó a Tigre.

Es uno de los nombres que se menciona como posible refuerzo, más allá de que se busca algún delantero de punta que llegue con suficiente chapa para ser titular. Federico González y Lucas Albertengo son algunos de los nombres que hay en carpeta, aunque todo esto comenzará a acelerarse cuando se sepa el regreso a los entrenamientos y se produzca el viaje de Azconzábal a nuestra ciudad.

Tanto el técnico como el preparador físico, que vendrá desde Junín, tendrán que realizar la cuarentena cuando ingresen a nuestra ciudad.