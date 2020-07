https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 31.07.2020

17:47

Sergio Rapisarda en la misma onda que Spahn y Verón, quien declaró que si no vuelve urgente el fútbol, hay que cerrar los clubes. Crédito: Archivo

En cuanto a apurar la vuelta a los entrenamientos Rapisarda coincide con Spahn

Sergio Rapisarda es el presidente de Vélez e hizo declaraciones al programa Jogo Bonito en las que dejó en claro una postura que coincide con la de Juan Sebastián Verón, el titular de Estudiantes sobre el regreso rápido a las canchas, algo en lo que también coincidió el titular de Unión, Luis Spahn.

Puntualmente, Rapisarda dijo lo siguiente:

* ‘Ojalá que el fútbol arranque ya. Nuestro patrimonio son los jugadores y hace 4 meses están entrenando en sus departamentos”.

* “No recibimos ofertas por Thiago Almada, Abram ni ningún jugador”.

* “Antes de que finalice el torneo anterior empecé a hablar con Víctor Blanco para ver opciones de que siga Centurión. Fue una larga negociación pero hubo buena voluntad de todas las partes”.

* “A Gago le hicimos un contrato hasta diciembre de 2021. Tiene un sueldo fijo y además cobra un dinero extra si cumple cierta cantidad de partidos. Tiene distintos objetivos”.

* “Gago ya está en el momento que está entrenando en cancha. Hizo una buena recuperación y en 30 días podría estar para jugar. Ya pedimos autorización a AFA para que él, como lesionado, pueda entrenar en cancha”.

* “A Pellegrino lo conocemos desde los 14 años. Ganó todo en Vélez, 9 títulos en total. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y poder continuar un proyecto”.

* “La gestión de Bassedas fue muy buena. Es importante la función del manager. Tanto con Heinze como con Pellegrino tuvo que ver Cavallero. Hablamos seguido y descanso mucho en él”.

* “A nivel institucional, hicimos un protocolo para felicitar a Bielsa por medios de otros amigos. Sabemos que es difícil comunicarse por teléfono con él”.

* “Cuando Bielsa trabajó en Vélez, estábamos todos sorprendidos. Llegó con un carrito repleto de cintas. Es una persona muy respetuosa. Cuando se fue del club, muchos lloramos y el club no logró convencerlo”.

* “Compramos el 40 por ciento de de Centurión en 1.600.000 dólares. En diciembre del año que viene tenemos obligación de comprar el otro 10 por ciento”.

* “Por el momento, Gianetti se quedará en Vélez. Agradecí a Blanco su interés pero en caso de venderlo, preferimos que sea al exterior. El mercado todavía está quieto”.

* “No tuvimos ninguna oferta por Thiago Almada. Ni del Leeds ni de nadie. Lo mismo me pasa con Abram. Me llaman medios peruanos y ya lo vendieron mil veces, pero a nosotros no llegó nada”.

Hasta acá lo expresado por el titular de Vélez, coincidente con la opinión del presidente de Unión, que hace una semana declaró que “hace quince días que debimos volver a entrenar”.