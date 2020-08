Helvecia suma 12 infectados por coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luciano Bertossi, presidente comunal, dio a conocer estos datos y anunció que está aislado, ya que tuvo contacto estrecho con uno de los casos confirmados de coronavirus. 17 pacientes esperan resultados.

Luis Verón | lveron@ellitoral.com

Helvecia, localidad cabecera del departamento Garay, quien se ha visto afectada desde el inicio de la pandemia, aunque este viernes no reportó nuevos casos, cuenta con un total de 12 infectados y la mayoría de los cuales pertenece al área de la salud.

El jefe comunal, Luciano Bertossi, en su informe diario publicado en su cuenta de Facebook manifestó a través de un video que, aguardan por estas horas el resultado de 17 test más y que el paciente que diera positivo el 21 de julio, el primero de estos últimos 10, recibió hoy el alta médica.

Por otra parte, expresó que funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia visitaron la localidad, atentos a la problemática, se reunieron con autoridades del Samco y confirmaron que desde el próximo lunes designarán más personal de salud para el Hospital de la cabecera departamental a fines de fortalecer la atención ante la situación que se está atravesando. También, comunicó que tienen a disposición un centro de aislamiento con capacidad para 18 pacientes.

Además, Bertossi hizo referencia a su estado de salud: "Me encuentro en perfectas condiciones, no he presentado ningún síntoma y voy a seguir trabajando desde mi domicilio". Haciendo referencia a que ayer anunció estar aislado al expresar: "Soy un contacto estrecho con uno de los positivos y corresponde que haga un aislamiento de 14 días".

Como en cada uno de los anuncios diarios hacia la población, Luciano Bertossi, recordó los protocolos vigentes de cuidado y prevención de la salud, llamando a actuar con responsabilidad a los ciudadanos, y por otra parte manifestó: "Tenemos que llevar tranquilidad porque son todos de la misma cadena de contagio y tienen que ver con personal de la salud".

Resolución 34/20

Antes los nuevos contagios por Covid-19 dentro de la localidad; Bertossi, sostuvo que era necesario extremar las medidas de aislamiento social y la circulación de personas en la vía pública para evitar más contagios;

La medida rige hasta el 2 de agosto en horarios de atención al público, jurisdicción de la Comuna de Helvecia, comercios y actividades habilitadas por el Gobierno Provincial.

Horario comercial de 7 a 14 hs. Servicio de entrega a domicilio hasta las 22 hs. Farmacias y clínicas, podrán realizar atención al público las 24 hs.

Reuniones con familiares y personas vinculadas afectivamente: Quedan suspendidas.

Para el caso de los bares, restaurante, gimnasios y afines, previo a la apertura, deberán presentar ante esta comuna, el protocolo correspondiente y para el caso de bares y restaurante ante el Ministerio de Trabajo conforme decreto provincial.

Los comercios deberán tomar los recaudos necesarios para evitar la aglomeración de personas dentro de los mismos, y hacer respetar la distancia mínima de 2,00 mts., entre cliente y cliente, en las cajas de cobro, y en la cola que se forme, esperando ingresar, fuera de los establecimientos.

Se prohíbe la presencia de niños en las calles y espacios públicos, y no concurrir con ellos a comercios, cajeros automáticos, y todo otro lugar que ponga en peligro la salud de los menores.

Las compras deberán ser realizadas por un solo integrante del grupo aislado, prohibiéndose la concurrencia en grupo a los lugares comerciales, cajeros, farmacias y centros de salud.

Se dispuso, que fuera de los lugares de residencia de cada persona, el cumplimiento de las medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias, el distanciamiento personal y el uso obligatorio de manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.

Prohibió la utilización de los juegos instalados en los espacios públicos.

No se podrán realizar las actividades habilitadas, ni concurrir a comercios, bares o restaurantes las personas que presenten síntomas respiratorios, fiebre o se encuentren cumpliendo cuarentena por indicación médica o autoridades sanitarias.

El Departamento Control y Seguridad Pública, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente, pudiendo proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente, dada la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020.

Pedido de la minoría

El grupo que representa a la minoría en la Comisión Comunal, hizo público una nota presentada a la comuna, donde solicitan: mayor control por parte del estado y un accionar conjunto con la Policía. Sanciones a quienes participen y faciliten espacios para fiestas clandestinas. Ampliación de horarios de comercio para evitar aglomeraciones de clientes sin comprometer la actividad comercial. Mayor presencia policial en las calles, espacios públicos y controles en los accesos a la localidad.