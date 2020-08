Camaño explicó su voto decisivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada nacional Graciela Camaño rechazó las críticas y defendió su voto en el Consejo de la Magistratura en línea con el kirchnerismo. “Me destruyeron porque hice lo correcto”, subrayó tras acompañar el dictamen por la revisión del traslado de diez jueces, que se habían dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Yo estudié mucho el tema y acá se había trasladado a diez jueces transgrediendo dos acordadas de la Corte Suprema y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura”. “Se designaron jueces para entender en materias sobre las cuales no habían rendido exámenes o se les dieron cargos superiores a los que tenían y por los cuales habían concursado”, indicó Camaño.

Gracias al voto de la legisladora, el Consejo de la Magistratura -hasta allí empatado- aprobó que el presidente Alberto Fernández tendrá la potestad de revisar el traslado de diez jueces federales. Tres de ellos deben intervenir en causas penales que comprometen a ex funcionarios “K” y a empresarios.

A favor del dictamen se expresaron el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; de los académicos, Molea; de los jueces, Alberto Lugones; las diputadas Graciela Camaño y Vanesa Siley, y los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara.

En contra de revisar los traslados votaron el diputado Pablo Tonelli, los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez, y la senadora Silvia Giacoppo.

El Poder Ejecutivo deberá determinar sobre esos traslados y si los mismos deberán ser convalidados por el Senado de la Nación. Los diez jueces bajo la mira son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Esteban Hansen, Enrique Velázquez, Federico Villena, María Verónica Skanata, Eduardo Farah, Germán Castelli (integrante del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso ‘cuadernos‘) Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, estos dos últimos de la Cámara Federal porteña que revisa varios casos de corrupción durante el kirchnerismo.

“La mano de Cristina”

El ex ministro de Justicia Germán Garavano afirmó que “se ve claramente la mano de Cristina Kirchner en la reforma. El presidente (Alberto Fernández) había hablado claramente de que a la Corte no había que tocarla. Incluso elogió a los jueces que nosotros nombramos”, subrayó el ex ministro de Mauricio Macri.

En declaraciones radiales, aseguró que en la propuesta de reforma “se ve una mano del kirchnerismo más duro y eso lleva a la ofensiva de hace algunos años de la democratización de la Justicia, que la misma Corte declaró inconstitucional”.

Garavano también criticó que dentro del Consejo Consultivo que estudiará el funcionamiento de la Corte Suprema esté el abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi, que “también es de Cristóbal López y es denunciante de muchos miembros de la oposición y contra el propio ex presidente Macri.

“Me parece un error político y un símbolo muy feo que tiñe todo este proceso. Vemos una doble influencia de Beraldi, tanto en la reforma judicial como en este Consejo. Es muy malo. Eso hace que todo el arco político y los jueces sospechen. Igual hay gente valiosa dentro de la comisión. A varios de ellos los respeto”, enfatizó.

“Lo que más me preocupa es la concepción de la Corte en salas. Tenemos una constitución liberal en ese sentido. Apartarnos de la Constitución que establece a la Corte como una de las cabezas del Estado a un esquema de división en salas y no sé si no es anticonstitucional, y creo que nos arrepentiríamos como sociedad por muchos años”, agregó el ex funcionario.