Inician trabajos en Ezeiza Por las dudas, River prepara su predio Un grupo de empleados comenzará durante este fin de semana con las tareas de acondicionamiento de las canchas en caso de que la segunda semana de agosto comiencen los entrenamientos.

Un grupo de empleados de River Plate comenzará este fin de semana tareas de mantenimiento y acondicionamiento del predio de Ezeiza, ante la chance de que en la segunda semana de agosto vuelvan los primeros entrenamientos en el fútbol argentino, en el marco de la pandemia de coronavirus.

La idea de la dirigencia es poner el predio en condiciones técnicas para instalar luego la logística que implican los protocolos sanitarios en los diversos espacios del lugar, en especial el campo de juego y los ingresos externos al lugar.

Si bien no hay confirmación oficial de la cuándo será la fase 1 de vuelta a los entrenamientos, desde River quieren tener todo listo en caso que la fecha sea el lunes 10 de agosto, como trascendió en las últimas horas.

Por otra parte, si se lo permiten las circunstancias, la idea del cuerpo técnico es instalar al plantel en un hotel de la zona aislado, al estilo de una burbuja sanitaria como se usó en la MLS de Estados Unidos, luego de la primera semana de testeos y análisis.

Además, van a trabajar con más jugadores que lo habitual, con la inclusión de un grupo de chicos de la reserva pues saben que puede haber no solo posibilidades de contagio, sino también lesiones por el largo tiempo sin actividad.

Por esa razón, el entrenador Marcelo Gallardo se comunicó la semana pasada con los jugadores que estaban en el exterior para que tramiten sus regresos. Anoche llegó el último de ellos, Robert Rojas, quien este viernes al mediodía partió desde Clorinda en Formosa tras cruzar la frontera desde Asunción por vía terrestre.

Nicolás de la Cruz, quien volvió desde Uruguay el viernes pasado, fue el primero en regresar, y luego le siguieron el sábado el chileno Paulo Díaz; los colombianos Rafael Borré y Jorge Carrascal; y el jueves por la noche hizo lo propio Juan Fernando Quintero desde Medellín.

River no se entrena de modo normal desde el 13 de marzo, el día previo al partido ante Atlético Tucumán, que no jugó por el tema de un posible contagio que originó el comienzo de la cuarentena para el plantel, una semana antes de que lo dictaminaran las autoridades oficiales.

Argentinos rechazó una oferta por Vera

Argentinos Juniors rechazó una oferta de cinco millones de euros, procedente el club ruso CSKA Moscú, por el pase del joven mediocampista Fausto Vera, jugador del seleccionado argentino Sub 23.

Desde el de La Paternal aseguran que la respuesta fue una contraoferta de diez millones de la misma moneda, por lo que la negociación quedó abierta a la espera de la contestación de parte de la entidad moscovita.

CSKA Moscú cerró en el presente mercado la compra del centrodelantero argentino Adolfo Gaich, compañero de Vera en el combinado juvenil albiceleste, por quien pagó a San Lorenzo ocho millones de euros libres de impuestos.

Vera, de 20 años, se consagró con la camiseta argentina como campeón Panamericano en los Juegos de Lima 2019 y también del Preolímpico disputado en Colombia entre enero y febrero pasado.

Con Argentinos Juniors, el futbolista disputó 26 partidos entre Superliga, Copa de la Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con un gol anotado a Rosario Central en marzo de este año.

¿“Cuqui” Márquez a Banfield?

El delantero Fernando Márquez, libre recientemente de Defensa y Justicia, reconoció haber dialogado en los últimos días con el entrenador de Banfield, Javier Sanguinetti, para ser el reemplazante de Daniel Osvaldo.

“Me llamaron de Banfield. Hablé con el entrenador y tuvimos una charla larga”, comentó el ex Belgrano de Córdoba a radio FM Octubre.

“No me sorprende que Defensa y Justicia no me haya renovado, son decisiones y las acepto. Al contrario, estoy agradecido con el club”, comentó tras su salida.

Márquez jugó 12 partidos y marcó cuatro goles en la última temporada con la camiseta del “Halcón” de Florencio Varela pero el entrenador, Hernán Crespo, decidió no renovarle el contrato luego del 30 de junio al regresar de su breve paso por Malasia.

El atacante se entrena por su cuenta en el predio de Unión durante seis días de la semana, reconoció. “Estoy en Santa Fe y entreno todos los días, excepto los domingos, en el predio de las inferiores de Unión. Me gustaría alguna vez vestir la camiseta pero antes quiero un plantel competitivo para pelear por meternos a una copa internacional”, concluyó.

Fecha incierta

El Club Atlético Huracán postergó las elecciones a presidente, con fecha a determinar, según lo establecido con Inspección General de Justicia (IGJ), por la pandemia de coronavirus. La fecha inicial estaba programada para el pasado 7 de junio y el club, a través de la comisión directiva, fijó el acto eleccionario para el 11 de octubre, pero la IGJ denegó esa posibilidad.

“La IGJ, acompañando las medidas de prevención sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, nos informó que al día de la fecha no podrían realizar la elección el 11 de octubre. Al mismo tiempo, reiteró que, hasta tanto no cese la situación de excepción, los mandatos se encuentran prorrogados por disposición de la propia IGJ mediante la resolución 18/20”, informó la institución en su página oficial.