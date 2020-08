https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.08.2020 - Última actualización - 9:03

9:00

Alerta sanitaria Preocupación por falta de medicamentos oncológicos y vuelos sanitarios en Tierra del Fuego

La Dra. Verónica Baró, médica oncóloga de la provincia de Tierra del Fuego, escribió la semana pasada una carta manifestando su preocupación por la situación de pacientes oncológicos y con otras patologías que no reciben su tratamiento por los escasos vuelos sanitarios. “Es algo que planteé tratando de ver si podía ayudar un poco a los pacientes desde mi lugar para resolver la problemática del envío de la medicación”, dijo.

Aunque ya pasó una semana del envío de la carta donde la doctora planteó la problemática, aun no se ha podido resolver nada. “Son múltiples factores los que están en juego para poder resolver esta situación y depende la Obra Social, y de varios pasos que hay que hacer para llegar a tener, finalmente, la medicación acá con cada paciente en particular”, expresó la doctora.

Paradójicamente, los medicamentos, no pueden ser enviados por avión de la empresa de bandera nacional, por “falta de espacio”, debido a la escasez de vuelos. Referente a eso, el lunes habría un vuelo y el próximo sería el 17 de agosto. Claramente, esta situación alarma a los pacientes y los aflige, ya que no van a poder contar con los fármacos específicos que necesitan.

En líneas generales, los pacientes que aguardan por sus medicamentos padecen de cánceres metastásicos. “Son pacientes que tienen metástasis, que tienen dolores, que tienen enfermedad activa“, explico la Doctora Baró.

La profesional de la salud entiende el contexto de la situación por la pandemia, pero considera que no solo sus pacientes, sino que también debe haber otros pacientes, con otras patologías que están pasando por los mismo. Es primordial que alguien tome cartas en el asunto y una nuevamente la cadena para rastrear y seguir el curso de los medicamentos para que lleguen a los usuarios.

Tenés que leer Nación firma acuerdos de asistencia financiera con cuatro provincias

A continuación el texto completo enviado por la Dr. Verónica Baró:

Una vez más me transformo en eco no solo de mi voz interna sino de la voz de muchas personas. Esas personas son pacientes con cáncer y sus familias. Hablo por ellos porque los escucho dia a dia , escucho sus preocupaciones, sus incertidumbres y sus miedos y entiendo que debe ser así dada su situación de enfermedad que es amenazante para su vida.

Desde el comienzo de la pandemia y su repercusión en nuestra ciudad en el mes de marzo de 2020, el Servicio de Oncología del Sanatorio San Jorge ha modificado sus protocolos de tratamiento, funcionamiento del hospital de día , modalidad de consultas etc., para resguardar la seguridad del paciente altamente vulnerable y del personal de salud que los asiste.

Como profesionales participamos de infinidad de charlas por zoom, webinars, lectura de publicaciones para estar al dia con respecto a la evidencia científica sobre los tratamientos oncológicos en tiempos de covid. Pensamos cada paciente en este contexto y finalmente llegamos a la indicación de los tratamientos para cada paciente.

Este esfuerzo se ve truncado ante las demoras de los tratamientos solicitados que no nos permiten continuarlos y en otros casos ni siquiera iniciarlos. Esos tratamientos pueden ser: quimioterapia endovenosa, oral, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, pequeñas moléculas, nuevas drogas, hormoterapia intramuscular, subcutánea u oral.

Todos estos fármacos no están disponibles en las farmacias de la provincia y se solicitan a través de las obras sociales quienes gestionan las autorizaciones y piden la provisión de las mismas. Llegan a la Isla a través de vía terrestre o área. Por general llegan por vía aérea dada la urgencia con la cual se deben hacer los tratamientos.

Ante la situación que todos conocemos de la escasa frecuencia de los vuelos o la suspensión de los mismos, es que estamos preocupados de una manera extrema por los retrasos que se están dando especialmente en las últimas semanas. Vale para todas las obras sociales sin distinción, porque todas utilizan los mismos medios de transporte. Tenemos pacientes que aún no han comenzado su tratamiento, porque no ha llegado ni siquiera el primer ciclo. Es una situación urgente a resolver y me gustaría que el Estado que es quien debe velar por la salud y el derecho a los tratamientos de toda la población, pueda encontrar una solución para la misma. DRA.VERONICA BARÓ .MEDICA ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA CLÍNICA. MP: 607