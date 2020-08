Hamilton larga primero en el Gran Premio de Gran Bretaña

Lewis Hamilton, partirá este domingo desde el primer lugar de la grilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará en el circuito de Silverstone por la cuarta fecha del Campeonato Mundial 2020.





El piloto de Mercedes estableció el mejor tiempo de la sesión clasificatoria con 1:24.303, lo que constituye un nuevo récord del trazado en el que consiguió la séptima "pole position" de su carrera, esta vez escoltado por su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas.



Este domingo, Hamilton buscará el séptimo triunfo en su tierra natal, donde ya descorchó en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.

Career pole No. 9️⃣1️⃣ for Lewis Hamilton 💪



Mercedes' 8️⃣th consecutive pole at Silverstone - an all-time F1 record for any track! 🔥 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL