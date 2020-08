Oscar Martínez: "Necesitamos un país más equilibrado para enfrentar el día después de la pandemia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con motivo de la presentación del Plan de refederalización Brigadier General Estanislao López, que plantea la necesidad de refederalización de la Argentina y de Santa Fe luego de la pandemia., El diputado provincial del Frente Renovador- PJ dialogó con El Litoral y explicó los objetivos, antecedentes y bondades de esta iniciativa.

-Hoy en día, con el aumento de contagios y muertes provocados por el COVID-19 muchas personas podrían preguntarse ¿que lo llevó a presentar un proyecto como éste justamente en estas circunstancias que vive el país?

Mire, si hay algo que ha desnudado cruelmente esta pandemia son las enormes asimetrías y desigualdades que tiene nuestro país, no sólo desde el punto de vista social sino también geográfico. Creo que hoy es un momento oportuno para que nos pongamos a discutir un nuevo diseño de la Argentina para que no vuelva a pasar lo que en este momento está ocurriendo. A nivel nacional se está discutiendo el Plan San Martín que apunta a la recuperación de la Argentina en un contexto donde la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana son los más perjudicados con esta pandemia, producto de la enorme concentración de población. Imaginemos que el 37 por ciento de la población del país se concentra en el uno por ciento del territorio. Y no sólo eso, las estadísticas marcan que el 50 por ciento del PBI está en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y las diez provincias más pequeñas no llegan entre todas al 10 por ciento. Otro ejemplo contundente es que en promedio de habitantes en el resto del país es de 10,7 por kilómetro cuadrado, y en Capital y el conurbano es de 14.450, estos números no dejan lugar a dudas. Esto ha causado que el 90 por ciento de los contagios de COVID-19 y el 90 por ciento de los fallecimientos se hayan producido precisamente allí. Es inviable que luego de que pase esto la Argentina pueda sostener esta situación. Esto nos ha inspirado a plantear este proyecto de refederalización que como primera medida plantea trasladar la institución más democrática y federal que tenemos, que es el Congreso Nacional.

-El Plan en el que se enmarca el proyecto de traslado del Congreso Nacional a la provincia se titula Brigadier López. Usted es conocido por haber estudiado mucho sobre López e incluso escribió un libro sobre su obra. ¿Por qué decidió darle su nombre?

El pasado 23 de julio se cumplieron 202 años de la asunción del Brigadier como gobernador de la provincia de Santa Fe. No caben dudas de que fue el estadista más sobresaliente del federalismo argentino. El Brigadier López fue quien construyó los cimientos de sobre los que se fundaron las instituciones de nuestra república. Primero a través del Estatuto provisional de 1819, que fue la primer Constitución democrática, republicana y federal de toda Latinoamérica. Recordemos que para aquella época la República sólo había prosperado en los EE UU y parcialmente en Francia, que luego cayó en manos de Napoleón. Nuestra provincia tiene el rol histórico de haber inspirado al resto de las provincias detrás del objetivo de construir un federalismo verdadero. Fue así que después de la Batalla de Cepeda, habiéndose formulado el tratado del Pilar fue López el que propuso que en la ciudad de San Lorenzo se llevara adelante la Convención Constitucional de la Argentina. Y después del Tratado de Benegas se propusiera que el Congreso se reuniera en la provincia de Córdoba después de haber logrado la paz. Fue así como incluso Dorrego, después de que cayera la Constitución Unitaria de Rivadavia planteó que fuera en San Lorenzo o en Santa Fe el lugar donde se llevara adelante la Convención Nacional de las provincias unidas del Río de la Plata y fue así como después del Pacto Federal de 1831 se estableció que la Comisión Representativa de los gobiernos de las provincias del Litoral se iban a reunir en el ámbito de Santa Fe. Contrariamente a este espíritu federal que siempre iluminó a los santafesinos el centralismo porteño abrazaba la idea de un gobierno monárquico y aristocrático. En ese marco es que nosotros ya habiendo padecido bastante tiempo este flagelo terrible de la pandemia del COVID-19 creemos que es motivo suficiente el recuerdo del Brigadier, la posibilidad de que la provincia de Santa Fe y esta Legislatura se inspiren para tratar de construir el día después. La concreción de este proyecto sería el mejor homenaje que podemos hacerle al Brigadier López, en representación del federalismo y el conjunto de las provincias argentinas.

-Además de los antecedentes históricos, que son muchos, usted mencionó otros más recientes, respecto de las adhesiones que obtuvo esta idea de trasladar el Congreso Nacional, podría nombrarlos?

Sí claro, obviamente . Este proyecto de Ley de traslado del Congreso de la Nación al Área Metropolitana de Rosario, no es un proyecto inédito, sino que reedita una propuesta que oportunamente fuera impulsada por la Dirección del Diario La Capital y que lograra un grupo de adhesiones inédito de todo el arco político de nuestra provincia. Quiero señalar que esta iniciativa descentralizante tuvo el respaldo absoluto en el año 2004 del ex Gobernador Jorge Obeid, que proponía cambios paradigmáticos que contribuyeran efectivamente a la reconstrucción de nuestro país. Al respecto el ex Gobernador expresaba que compartía en su totalidad la iniciativa y la calificaba como una reparación histórica para la provincia y Rosario, que en anteriores oportunidades fue proclamada capital del país y el veto del Ejecutivo no lo permitió. Recordemos que la ciudad de Rosario es la única ciudad importante del país que no es sede del gobierno provincial, pero con esta iniciativa se le puede dar el rol de representante de la democracia y del federalismo que encarna la provincia, siendo sede del Congreso Nacional. En aquel momento, también el Intendente de la ciudad de Rosario, hoy ex Gobernador y actual presidente de la Cámara Baja santafesina, Miguel Lifschitz manifestaba que si la Casa Rosada y los legisladores acompañaban la iniciativa, la Municipalidad estaba en condiciones de ofrecer las mejores tierras. Quiero también señalar que el día 15 de mayo de 2005 se da un hecho institucionalmente relevante. Los Senadores Nacionales Carlos Alberto Reutemann, Roxana Latorre y Rubén Giustiniani se comprometieron a impulsar el proyecto de trasladar el Congreso de la Nación a Rosario, y el 2 de agosto de 2005 la Diputada Nacional Irma Foressi presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación en este sentido.

-¿Puedo preguntarle por qué el Área Metropolitana de Rosario y por qué en la provincia de Santa Fe?

En primer lugar porque todas las ciudades relativamente más importantes del país son capitales con tradición histórica de sus respectivas provincias, como lo es Santa Fe obviamente. La única ciudad sin ese protagonismo político a pesar de su potencia es el Área Metropolitana de Rosario, que ha crecido por el esfuerzo de sus habitantes y se ha visto favorecida por las circunstancias de albergar el complejo portuario más importante después de Buenos Aires, en las costas del Paraná, desde la zona de Timbues hasta ciudad de Villa Constitución. La verdad es que no podemos concebir una ciudad que albergue un poder tan importante como el Poder Legislativo sin un complejo de Altos Estudios Universitarios y Científicos, y el Área Metropolitana de Rosario cuenta con ellos. Tampoco se concibe sin una red ferroviaria y caminera y aérea que permita un fluido vínculo con cada una de las regiones del país. Asimismo, el Área metropolitana de Rosario posee conexiones reales directas con las salidas que llevan a Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. La condición del Área Metropolitana de Rosario como ciudad mediterránea que tanto le costara en su historia incipiente, al ser la puerta de entrada de Buenos Aires a las provincias del Litoral, hoy la favorece. Y a diferencia de otras importantes ciudades del centro de la República, no tiene dificultades en la provisión de agua potable, y desde el punto de vista ambiental posee un clima benigno y se encuentra en las proximidades de las tierras más fértiles del mundo, lo que la distingue de lugares de regiones montañosas que tienen dificultades de expansión.

Asimismo, desde la ley 13.532 la ciudad de Rosario pertenece al Área Metropolitana conformada por pueblos y ciudades que conforman el ECOM (Ente de Coordinación Metropolitana), por lo que consideramos que el ámbito geográfico de la propuesta tiene que extenderse al Área Metropolitana como un todo. Y por ello extendemos la propuesta histórica a los pueblos y ciudades integrantes de la misma. Consideramos que el proyecto de Traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, Cardenal Cagliero, San Javier y Balneario El Cóndor y su correspondiente tratamiento en el Congreso Nacional nos eximen de mayores comentarios al respecto de la clara factibilidad jurídica para que las instituciones de la república puedan estar asentadas en más de una ciudad, y fortalecen sin lugar a dudas la posibilidad del asentamiento del Congreso en un Área Metropolitana.

¿Y por qué en la provincia de Santa Fe?, porque es la cuna del federalismo argentino, porque López fue el patriarca de la Federación y porque a lo largo de la historia hemos dejado huellas en el espacio y en el tiempo que hoy nos obligan a dar el primer paso para rediseñar el federalismo argentino, no sólo en representación de la provincia sino en representación de todas las provincias que claman por un país más justo y equilibrado donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades en cualquier lugar donde nos toque nacer.

-En su discurso en Diputados, usted habló sobre una Comisión para el Federalismo que llevará adelante la propuesta. Quienes la integrarán y cuales serán sus funciones?

Exacto, para llevar adelante la iniciativa, el artículo 3 del proyecto instituye la creación de una Comisión que estará integrada, no sólo por funcionarios del gobierno provincial como el gobernador, los ministros de Ambiente y Cambio Climático, de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat ; sino también por representantes del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe elegidos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia; y representantes del ámbito académico y científico, quienes serán electos entre los rectores de las Universidades Públicas y Privadas de la provincia de Santa Fe. La misión y función de la Comisión Provincial para el Federalismo será el análisis y determinación de uno o más lugares geográficos en el Área Metropolitana de Rosario, provincia de Santa Fe, que serán propuestos para el establecimiento de la sede del Congreso de la Nación Argentina. Para el análisis de la función descripta, se deberán tener en cuenta los aspectos ambientales, de desarrollo, urbanísticos, presupuestarios, logísticos y, en especial, la existencia de terrenos públicos nacionales, provinciales o municipales que puedan ser afectados al funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina.

-Por último, en su alocución en la Legislatura, usted mencionó que este proyecto es sólo el primer eslabón de una serie de iniciativas para la continuación del Plan Federal Brigadier Estanislao López. Podría explicarnos brevemente cuáles son?

Efectivamente, porque este proyecto de traslado del Congreso Nacional es el primero de varios que conforman el Plan Federal Brigadier Estanislao López, en los que estamos trabajando fuertemente para presentarlos en las próximas semanas. Estamos convencidos, repito, que los legisladores somos protagonistas privilegiados al tener la posibilidad de pensar y plasmar políticas públicas que sirvan para el día después de la pandemia, y para la nueva normalidad que afrontaremos los santafesinos y los argentinos a partir de ese momento. Este Plan, plantea en otro de sus puntos , dar un federalismo hacia adentro de la provincia, con una regionalización intraprovincial departamental que no altere los Departamentos existentes y que permita una democratización territorial, real y efectiva de la Provincia. Además, otro de los puntos del Plan contempla un proyecto de arraigo, denominado “Volver al Pueblo”, un proyecto de migración inversa denominado “Poblar y Crecer” y uno de colonización, denominado “Futuro Rural” estableciendo incentivos para poner en marcha las áreas hasta hoy improductivas de la provincia y entusiasmar a los titulares de esas tierras a editar los valores que anidaron en los procesos de inmigración que ha tenido la provincia y tendientes a desincentivar la desigual densidad demográfica que se presenta Santa Fe. También la revitalización del complejo logístico y portuario de la ciudad de Santa Fe en el marco de la rediscusión de la licitación de la hidrovía. Y por último el proyecto Santa Fe Conectada, que establezca la infraestructura necesaria en comunicaciones para lograr igualdad de oportunidades para el desarrollo y progreso de nuestra población.