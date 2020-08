F1: Hamilton cruzó la meta con una goma pinchada y ganó por séptima vez el GP británico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 02.08.2020

14:06

Pese a pinchar un neumático en la última vuelta, el piloto de Mercedes sumó la séptima victoria en su tierra natal. Además, tuvieron el mismo inconveniente, su compañero de equipo Vottas y el español Sainz (McLaren), quedando muy relegados en la clasificación final.

El séxtuple campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, sumó este domingo un éxito con características muy particulares, al adjudicarse un emocionante Gran Premio de Gran Bretaña, pese a tener un neumático delantero derecho pinchado desde la última vuelta al histórico circuito de Silverstone.

Cuando todo parecía que la cuarta fecha del remozado Mundial 2020 de la máxima categoría iba a proyectar otra rotunda demostración del equipo Mercedes, se sucedieron los reiterados inconvenientes en los dos últimos giros.

Primero fue el pinchazo del finés Valtteri Bottas (Mercedes), cuando escoltaba al líder, lo que derivó en el ingreso al box, con la consiguiente pérdida de posiciones.

Y en la última vuelta, además de Hamilton, también pichó el español Carlos Sainz, que ocupa un meritorio cuarto puesto, tras haber cumplido otro destacado desempeño con su McLaren. Obviamente, el madrileño también quedó rezagado, hasta culminar en la decimotercera posición.

Finalmente, vale consignar que todo indica que si el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no hubiese ingresado a boxes para cambiar neumáticos, hubiese sido el ganador de la carrera que finalmente lo ubicó segundo.

Nunca más oportuno indicar que el emblemático circuito de Silverstone, de 5.891 metros de extensión, posee una característica aerodinámica que hace que los neumáticos sufran más de lo normal. Más allá de esto, nadie imaginaba que sobre el cierre se produjeran tres pinchazos en los pilotos de vanguardia.

Volviendo a Hamilton, vale recordar que había establecido el mejor tiempo en la Qualy, con nuevo record para el trazado; por lo que sumó una nueva pole position a su admirable trayectoria. Además, este domingo sumó su séptimo triunfo en su tierra natal, donde ya descolló en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.

Testimonios

En los posteriores diálogos con la prensa, hubo testimonios para atender con atención.

Lewis Hamilton: “Hasta la última vuelta todo iba bien. Cuando me dijeron que el neumático de Valtteri estaba roto, miraba el mio y estaba bien; mientras que en la recta en la última vuelta se había desinflado, y vi como se salía la llanta. Estaba rezando para poder pasar la linea de meta; quizá deberíamos haber parado cuando vimos esos problemas”.

Max Verstappen: “Creo que en carrera han sido demasiado rápidos; estoy contento con el segundo lugar. He hecho una buena carrera, gestionando los neumáticos y siguiendo mi ritmo”.

Carlos Sains Jr: “La suerte no nos está sonriendo. He intentado mantener la rueda en un estado decente, pero de una vuelta para otra ha dicho basta. Es una pena observar que al final no consigues llegar con el neumático vivo”.

Resumen

La clasificación del GP de Gran Bretaña 2020, quedó conformada de la manera que se detalla a continuación.

1º) Lewis Hamilton (Mercedes), con 1 hora 28 minutos 01 segundo 283 milésimas.

2º) Max Verstappen (Red Bull), a 5 segundos 856 milésimas. .

3º) Charles Leclerc (Ferrari), a 18.474.

4) Daniel Ricciardo (Renault), a 19.650.

5º) Lando Norris (McLaren), a 22.277.

6º) Esteban Ocon (Renault), a 26.937.

7º) Pierre Gasly (AlphaTauri), a 31.188.

8º) Alexander Albon (Red Bull), a 32.670.

9°) Lance Stroll (Racing Point), a 37.311.

10º) Sebastian Vettel (Ferrari), a 41.857.

11º) Valtteri Bottas (Mercedes), a 42.167.

12°) George Russell (Williams), a 52.004.

13°) Carlos Sainz Jr. (McLaren), a 53.370.

14°) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), a 54.205.

15º) Nicholas Latifi (Williams), a 54.549.

16º) Romain Grosjean (Haas), a 55.050.

17º) Romain Grosjean (Haas), a 1 vuelta.

Abandonaron: el ruso Daniil Kvyat (Alpah Tauri), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el alemán Nico Hülkenberg (Racing Point).

¿Qué pasa en Ferrari?

Tras la clasificación del GP de Gran Bretaña, el asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko, dijo en Silverstone, que Charles Leclerc gozó de un impulso repentino de poder extra en su monoplaza: “Es un misterio para nosotros que Leclerc obtuviera esa velocidad. Fue más rápido en las rectas que nosotros, pero parece haber sido sólo su coche y no el de Vettel”, precisó, luego que el monegasco lograra la cuarta plaza para la partida, en comparación con el décimo puesto de Sebastian Vettel.

De este modo, se abrió el debate sobre la posibilidad de que Ferrari estuviera dando un trato de favor a Leclerc y no a Vettel, lo cual explicaría la gran diferencia de resultados entre los dos compañeros durante estos días.

Por su parte, el embajador de Ferrari, Marc Gené, comentó que la escudería italiana había modificado ajustes aerodinámicos del coche, y que iban a ir más descargados en Silverstone, lo cual les permitiría sacarle mayor velocidad.

Teniendo esto en cuenta y viendo los resultados de la qualy, las palabras de Marko podrían dar que pensar.

En cambio, Vettel no tuvo un buen comienzo de fin de semana, en un circuito que no favorece a su estilo de conducción. El tetracampeón afirmó que no sospecha que el equipo esté tratando deliberadamente de favorecer a su compañero al concluir la jornada del sábado.

Finalmente, en la carrera del domingo, las circunstancias no fueron demasiado diferentes. Esta historia, continuará...