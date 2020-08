https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Poder Ejecutivo cumplió un mandato judicial de agosto del año pasado. Diputados quiere garantizar que funcione la Asamblea Legislativa el 20 de agosto.

Bemoles sobre un pliego El Poder Ejecutivo cumplió un mandato judicial de agosto del año pasado. Diputados quiere garantizar que funcione la Asamblea Legislativa el 20 de agosto.

Una inusual resolución votada el último jueves por la Cámara de Diputados expresa “la voluntad de realizar la Asamblea Legislativa de manera presencial, virtual o mixta, según las circunstancias lo impongan” para considerar el pliego remitido por el Poder Ejecutivo para cubrir una vacante en el directorio de Enress. El texto ingresado con la firma de nueve jefes de bloque, entre ellos el justicialista Luis Rubeo, recuerda que ambas cámaras tienen autorizadas ambas modalidades de sesión y que fue utilizado el sistema el 1 de Mayo para escuchar el mensaje del gobernador Omar Perotti.

La resolución fue votada casi en simultáneo con la convocatoria para el 20 de agosto a la Asamblea que deberá considerar el mensaje 0485 donde el Poder Ejecutivo postula a Vivian Noemí Orellano para completar la integración del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). La silla es la reservada por la ley 11.220 a la representación sindical y la que desde la creación del Ente permitió sentar a directores avalados por los dos Sindicatos de Trabajadores de Obras Sanitarias que están reconocidos en la provincia.

El mensaje del pasado lunes de Perotti, además de cumplir con la cobertura del directorio como marca la ley, responde a una decisión judicial de agosto del año pasado. Allí, la jueza laboral de Rosario, Bárbara Serrat, hizo lugar a la acción de amparo por mora presentada por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Rosario. Esa decisión judicial fue notificada por Fiscalía de Estado al entonces ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay “a los fines de que por su intermedio se proceda a realizar las gestiones tendientes al cumplimiento de lo ordenado por la sentencia mencionada”. En la nota, además, la asesora letrada de Fiscalía, Marianela Tuttolomondo, le aclara que la manda judicial fenece el 15 de agosto, “por lo cual solicito se le otorgue al presente el carácter de muy urgente”. La misma funcionaria de Fiscalía notifica de la situación el 23 de septiembre al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y le advierte sobre “el riesgo de imposición de astreintes ante el incumplimiento de la manda judicial”. Semanas después el apoderado del sindicato pide al juzgado la aplicación la sanción pecuniaria. Ya en los últimos días de la transición -29 de noviembre- la apoderada de la provincia se presenta ante el juzgado laboral rosarino presentando copia del mensaje de elevación del pliego a Legislatura acotando que “sugiriendo en virtud de la finalización del mando de esta gestión y teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de transición con las nuevas autoridades electas, se ponga a consideración de la comisión actuante ad hoc”. La copia del mensaje tiene la firma de Garibay y no la del gobernador Miguel Lifschitz. El mensaje nunca llegó a Legislatura. En mayo, la jueza Serrat fijó la imposición de una multa de mil pesos en concepto astreintes, por cada día de demora, en el cumplimiento de la sentencia.

Con estos elementos, Perotti mandó el pliego y horas después un proyecto de donde propone reformar los artículos de tres leyes que refieren a la constitución de directorios en organismos autárquicos de la provincia (Enress, Ente Zona Franca Santafesina y ente que administra el Aeropuerto de Sauce Viejo). La reforma apunta a que el propio Ejecutivo defina si el nombre sugerido por el gremio o las entidades en los dos últimos casos, debe ser propuesto a las cámaras.

Esta semana la Comisión de Acuerdos empezará el análisis del pliego. Está claro que la reforma -de ser aprobada por Legislatura- no impactará en esta postulación. De todos modos, la aprobación o no del pliego está en manos de la Asamblea Legislativa y Diputados ya avisó que no quiere sanción ficta.