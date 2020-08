https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, admitió que, ante la crisis por la pandemia, “la caída del PBI va a ser muy fuerte” y adelantó que el Gobierno anunciará medidas tanto para lo “inmediato” como para el largo plazo.

Plan económico dividido en dos partes Cecilia Todesca advirtió que la caída del PBI "será muy fuerte"

“No nos gusta tirar proyecciones porque no queremos generar un debate sobre si terminamos más arriba o más abajo, pero la caída del PBI va a ser muy fuerte”, indicó la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, consideró: “Va a ser un registro del que nos acordaremos con los años” y anticipó que “el conjunto de medidas” que tomará el Gobierno tendrá “dos partes” porque “una será más inmediata, para ayudar a las empresas y familias y otras, para la transformación productiva, que es más a largo plazo”.

“Éste es un Estado que se interesa en la producción y el empleo, que tiene que recuperar capacidad y soberanía porque han quedado un poco disminuidas, algo que siempre sucede luego de un Gobierno liberal”, sostuvo.

“Vamos a trabajar con dos músculos: el gasto público directo y el crédito productivo, que es algo que en la Argentina no existía”, manifestó.

La funcionaria criticó que “el Gobierno de (Mauricio) Macri era sólo una rueda de especulación financiera”, por lo que subrayó: “Salimos de ese esquema y hoy hay crédito”.

“En cuatro meses el crédito, aun en pandemia, creció 1,4%. Tenemos que redireccionar el ahorro en pesos a la producción”, evaluó Todesca Bocco.

Respecto del mercado laboral argentino, señaló que “no genera la cantidad de empleos que se necesitan”.

“Los trabajadores cobran mal y, en general, tienen pocos derechos”, analizó.

Para la vicejefa de Gabinete, “los niños están cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, por lo que “el problema” lo tienen los adultos.

“Hay gente insertada y sin derechos y gente en sus casas por tareas del hogar, al cuidado de niños y adultos mayores a la que tenemos que llegar”, afirmó.

“El miedo afecta a la economía”

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Pichetto volvió a criticar la extensión de la cuarentena y apuntó contra lo que llamó “el discurso del miedo”, al tiempo que consideró que “hay que cuidarse” y a la vez “convivir con el virus”.

El actual integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una serie de publicaciones en Twitter, donde señaló que “el discurso del miedo y la prolongación de la cuarentena es letal para la recuperación de la economía argentina”.

Pichetto sostuvo que “tanto la Provincia como la Ciudad de Buenos Aires, donde está el mayor PBI del país, deben comenzar a mover a pleno la rueda de la economía” y remarcó que “hay mucha más gente que se muere de hambre y desesperación por la pérdida del trabajo o por el cierre de su comercio de toda la vida”.

“El Presidente (Alberto Fernández) está legítimamente preocupado por la muerte de cuatro personas en una hora por Covid-19, como resaltó en su discurso de ayer (viernes). Pero también debería preocuparse por la muerte de muchos pacientes por la desatención a otras enfermedades en función del aislamiento”, agregó.

El ex jefe del bloque de senadores del peronismo consideró además que “se abren futuras responsabilidades frente a los daños psicológicos, materiales, laborales, en un escenario que se discutirá a posteriori con un frente muy complejo para el país”.

“El miedo es inmovilizador porque busca instalar oscuridad”, manifestó el dirigente, a la vez que indicó que “otros países del mundo en su gran mayoría están abriendo y conviviendo con el virus” y agregó: “Hay que cuidarse, por supuesto. Nadie dice de no hacerlo. Hay que respetar las indicaciones que recibimos todo este tiempo”.

Para finalizar, el ex senador nacional citó al ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y expresó: “Frente a situaciones de riesgo hay que tomar decisiones basadas en la esperanza, y no en el miedo”.