Fútbol Russo: "La situación es insostenible" El presidente de Lanús fue contundente El titular "granate" cuestionó la parálisis total del fútbol argentino. "Lanús pierde 12 millones de pesos por mes", lamentó.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, volvió a hablar de la situación del fútbol argentino en medio de la parálisis de las actividades por la pandemia de coronavirus y aseguró que es "insostenible" porque el "Granate" pierde "12 millones de pesos por mes".

"La situación es insostenible, Lanús está perdiendo 12 millones de pesos por mes. Nos llevará no menos de dos años acomodar la economía del club", afirmó Russo durante una entrevista con radio Rivadavia.

En ese sentido, sostuvo: "Es necesario volver a reactivar la industria del fútbol, hay muchas fuentes de trabajo vinculadas directa e indirectamente".

Sobre la actualidad de los equipos argentinos que deben jugar Copa Libertadores pese a no haber retomado aún las prácticas, el dirigente opinó: "No estamos conformes pero avalaríamos que los equipos que jueguen la Libertadores vuelvan a entrenar antes".

"Antes que Conmebol diga las fechas, yo dije que esto no daba para más, que debíamos volver a entrenar entre el 5 y el 10 de agosto", continuó.

Además, agregó: "Como están armados los protocolos, un futbolista no se puede contagiar entrenando pero puede pasar que vaya al supermercado y se contagie".

"No está decidido pero, con sentido común, los gastos de testeos y controles seguramente sean a cargo de la AFA", añadió el mandatario de Lanús.

Por otra parte, Russo habló del mercado de pases del "Granate" y negó que haya existido un contacto de Unión de Santa Fe por el delantero Sebastián Ribas.

"Nadie de Unión nos llamó por él, la idea es venderlo o que se quede en el club. Si hay un préstamo con un cargo alto, se analizaría", concluyó el dirigente.

Pisculichi añora River

El mediocampista Leonardo Pisculichi, quien milita en Burgos, de la Segunda división de España, consideró "un sueño" el posible regreso a River Plate.

"Sería un sueño volver. Sé que es un momento difícil y no está en mis manos, y lo entiendo perfectamente. Hay que renovarse, tener buenos jugadores. A River le está yendo bien. Marcelo Gallardo tiene una capacidad enorme de reinventarse en cada campeonato y se hace mas difícil", explicó Pisculichi en diálogo con la cuenta partidaria tandilense "Desde la cuna".

Pisculichi, de 36 años, continúa su carrera en la segunda división del fútbol español, pero tiene presente al club donde jugó entre 2014 y 2016 con un primer año brillante que incluyó el gol a Boca en el Monumental para el pase a la final de la Copa Sudamericana. "No puedo prometer nada, porque no lo sé. Tengo un año más en Burgos, y ya estoy grande. Aunque quisiera, no es el mejor momento para volver. Y aunque mi sueño sea volver, nadie me propuso nada", indicó el ex Argentinos.

"Tengo en claro que yo ya tuve mi momento en River, y gracias a Dios nos fue muy bien como equipo y dejamos una gran huella", añadió Pisculichi, campeón de la Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015), Copa Libertadores (2015) y Copa Suruga Bank (2015) con el club de Núñez.