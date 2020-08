https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.08.2020

11:09

Lo confirmó la panelista Nicole Neumann dio positivo de coronavirus

La panelista y modelo Nicole Neumann confirmó que el test que se hizo de coronavirus dio posivitivo "Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, como si fuera un resfrío con un poco de mocos, pero nada estoy perfecta".

"Soy muy hipocondriaca, tengo mucho miedo. La verdad es que cuando leí el positivo se me cayó el alma al piso: pensé que me iba a dar negativo, no por omnipotente, pero me cuido mucho" señaló Neumann, quien confirmó de su contagio en el programa de televisión, Nosotros a la Mañana, en el que ella forma parte.

La modelo, quien se encuentra aislada en estos momentos, decidió hacerse el control luego de que su empleada diera positivo de Covid-19 "Es verdad lo de la señora que trabaja en casa, vive en casa. Una mañana amaneció diciendome que no tenía olfato. Me alarmé porque es una de las cosas características del coronavirus".