Lunes 03.08.2020

La Cámara Alta se dio una semana de preferencia para redactar una propuesta superadora entre la media sanción de Diputados y un proyecto de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).

Sin el bono nacional, ni trabajo en la provincia El Senado estudia una ayuda para los docentes suplentes La Cámara Alta se dio una semana de preferencia para redactar una propuesta superadora entre la media sanción de Diputados y un proyecto de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).

Los senadores santafesinos acordaron avanzar esta semana en un proyecto de ley que signifique un auxilio a los docentes suplentes que, por tener esa condición no han cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (Ife) que otorga el gobierno nacional, pero tampoco han tenido trabajo porque el Estado provincial no ha requerido de sus servicios, al no haber clases por la pandemia.



El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, planteó el tema mediante una iniciativa de su autoría, que tiene el apoyo de sus compañeros justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino (Nes).



Un preferencia para la próxima sesión apura una respuesta de la Cámara a un sector laboral doblemente afectado: no puede cobrar el Ife por ser docentes inscriptos para hacer reemplazos, pero ese trabajo no existe desde que comenzaron las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia.



El texto del presidente provisional del Senado pasó a comisiones y se acordó su estudio junto a la media sanción que produjo la Cámara de Diputados, impulsada por el radical Juan Cruz Cándido.



Pirola sostiene que debe ser otorgada “una suma monetaria de carácter excepcional al personal suplente del sistema educativo provincial que, por consecuencia de la entrada en vigencia de las disposiciones legales nacionales y la respectiva adhesión provincial que establecieron la emergencia sanitaria por la declaración de la pandemia Coronavirus y la suspensión del dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión oficial o privada de todos los niveles y modalidades, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, no hayan tenido ofrecimiento y asignación de suplencias”, según el texto del primer artículo de su proyecto.



En el segundo se fijan pautas: “La suma monetaria que se otorga por la presente tiene por objeto compensar la falta de ingresos por la no asignación de reemplazos o interinatos al personal suplente, de acuerdo con las condiciones generales del Decreto 3019/2012 y Anexo II e inscriptos en los escalafones respectivos”, expresa.



Luego precisa que tanto “el monto de la suma monetaria de carácter excepcional, la forma de pago y la cantidad de beneficiarios alcanzados deberán determinarse en acuerdo celebrado en el marco de la negociación paritaria docente”, que se rige por la Ley N° 12.958.



Con fondos del endeudamiento



Para el proyecto de Pirola deben utilizarse los mecanismos de financiación que la Legislatura autorizó mediante la Ley N° 13.978, que le permite a la Casa Gris “la suscripción de préstamos hasta $ 15 millones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias”.



Uno de los artículos llama a representantes gremiales y al gobierno provincial a incluir a los docentes suplentes en sus acuerdos salariales. Dice textualmente: “Ínstase al Poder Ejecutivo y a las asociaciones sindicales de los trabajadores docentes a realizar la respectiva convocatoria a negociación paritaria para resolver lo dispuesto en la presente ley o a su inclusión en el temario de negociaciones en marcha”.



En los considerandos, el senador subraya que hoy el sector “no tiene remuneración salarial por ningún concepto” y explica: “estos trabajadores no han sido contemplados en el beneficio nacional establecido en el Ingreso Familiar de Emergencia (Decreto 310/2020) y al figurar inscriptos en los escalafones del Ministerio de Educación de la provincia no pueden acceder a ningún ingreso económico”.



Expresa que “los gremios docentes reclaman en nombre y representación del personal suplente para que sean considerados y puedan acceder a algún beneficio que compense su falta de ingresos, pero lo cierto es que desde el mes de marzo no se ha encontrado ninguna solución o respuesta al problema y el tiempo sigue transcurriendo, sin que haya todavía algún panorama cierto sobre el reinicio de clases”.



Menciona la existencia de la media sanción en Diputados, autoría del radical Cándido, y dice: “entendemos que para encontrar una solución y respuesta adecuada al problema es necesario acudir a un diálogo respetuoso y productivo entre las partes y en esa idea entendemos que la negociación paritaria entre el gobierno provincial y el sector docente es el ámbito adecuado para tratar el tema y encontrar allí los puntos de coincidencia y acuerdo sobre la sumas necesarias a abonar, el personal suplente que deba ser considerado beneficiario de la misma y la forma como deba abonarse, y todos los otros detalles respectivos”.