Lunes 03.08.2020 - Última actualización - 11:55

Fórmula Uno Vettel: "Hay algo malo conmigo o con el coche"

El piloto de Fórmula Uno, Sebastian Vettel, fue crítico ante sus últimas carreras y las actuaciones que viene teniendo.

Este fin de semana el alemán terminó en la décima posición del Gran Premio Británico y el piloto hizo autocrítica de su desempeño y el de la escudería "La carrera fue difícil porque no pude pelear con nadie. Los que estaban detrás eran más rápidos y me adelantaron, y sufrí muchísimo para encontrar agarre. Intentamos cosas diferentes durante el fin de semana, y nada. No tenía el ritmo necesario y mi nivel de confianza está bastante bajo en este momento".

"Tal como estamos ahora, no llegamos a ningún lado. Hay algo malo en alguna parte, conmigo o con el coche. Pero, si sufrí durante tantas vueltas en carrera, y fue desde el principio hasta el final, entonces es que hay algo que probablemente no cuadra" señaló Vettel quien dejará Ferrari al finalizar la temporada.