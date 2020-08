https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comercio exterior Proyectan que 2020 cerrará con un superávit comercial de US$ 18.000 millones Representa una mejora del orden del 12% respecto a los US$ 15.990 millones de 2019.

La Argentina cerraría el año con un superávit comercial en torno a los US$ 18.000 millones, con una mejora del orden del 12% respecto a los US$ 15.990 millones de 2019, con un menor protagonismo de las exportaciones industriales y un incremento de los productos primarios, según las proyecciones de analistas consulados por Télam.



La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en los primeros seis meses del año el comercio internacional arrojó un superávit de US$ 8.097 millones, un 43% por encima de los US$ 5.635 millones de enero-junio del año pasado.



El director de la consultora Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, dijo a Télam que "el superávit sumará otros US$ 10.000 millones en el segundo semestre, por lo que la balanza comercial alcanzaría US$ 18.000 millones, producto de un desplome del 20% interanual de las importaciones, que será mayor al de las exportaciones, que rondará el 11%".



Esta proyección coincide con la realizada por Abeceb, que estimó un superávit en torno a US$ 17.800 millones, una cifra equivalente a 4,9% del PBI.



"Para este año prevemos una retracción promedio del 12,2% para las exportaciones a US$ 57.189 millones y un descenso del 19,8% en las importaciones a US$ 39.421 millones", señalaron en la consultora que dirige el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica.



Sigaut Gravina explicó que tras un primer trimestre de retracción de la economía mundial, "la demanda de alimentos de China en particular, pero de otros países asiáticos, empuja la suba de las exportaciones de los productos primarios" y de las Manufacturas de Origen Agropecuario, mientras que las ventas de las Manufacturas de Origen Industrial, que tienen a Brasil como destino, "están en baja tanto en precios como en cantidades".



Una muestra de esto es que durante el primer semestre del año, de los US$ 27.338 vendidos al exterior, 34,2% fueron Productos Primarios, por US$ 9.353 millones. A esto se le sumó otro 38,2% de Manufacturas de Origen Agropecuario, donde está la harina de soja y sus desechos con US$ 10.470, por lo que ambos rubros representaron poco más del 72%, contra el 63% que explicaban el año pasado.



Le siguieron exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial con US$ 5.892 millones, y el 21,5%, (en el 2019 era el 29 %) mientras que la venta de Energía y Combustible representó el 6,1% (frente al 7%) con US$ 1.673 millones.



En diálogo con esta agencia, el economista jefe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Juan Garzón, señaló que "a pesar de la crisis la gente no deja de comer. Puede dejar de comprar camionetas, o maquinaria, y esto explica lo que está pasando en la coyuntura".



De cara al mediano plazo, Garzón dijo que en la pospandemia "tenemos que ver qué perfil exportador le queremos dar al país. Hoy por hoy, Brasil nos compra menos manufacturas industriales, las está reemplazando por las que vienen de China, a pesar del Arancel Externo Común" que rige dentro del Mercosur.



De cara a esta realidad, la semana pasada el canciller Felipe Solá lanzó el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, con el objetivo de impulsar las ventas del país a niveles similares a los que existían en 2011, cuando se ubicaron en torno a los US$ 85.000 millones.

Financiamiento del BID

El Gobierno nacional aprobó dos modelos de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de financiamiento por US$ 570 millones reforzar la atención de la salud pública en el marco de la pandemia del coronavirus y para saneamiento. A través del decreto 640 avaló el modelo de acuerdo para el Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina por US$ 490 millones que contempla el apoyo al Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública por US$ 470 millones. También incluye el Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas, por otros US$ 20 millones. En tanto, el decreto 639 aprobó el modelo de contrato a través del cual el BID se compromete a asistir financieramente al gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el fin de cooperar en la ejecución del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, por US$ 80 millones.

Empresarios piden por la actividad agroindustrial

El presidente en Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, reclamó hoy a "todas las fuerzas políticas y a los gobernadores" que acompañen la sanción de una ley que impulse a la actividad agroindustrial.

El dirigente, que forma parte del Consejo Agroindustrial Argentino -integrado por 45 cámaras y entidades empresarias- destacó la "elaboración de un proyecto de ley que contempla medidas económicas para la reactivación agroindustrial, sustentable y federal".

Esa propuesta, señaló Idígoras, "tiene tres grandes ejes: potenciar inversiones, financiamiento y exportaciones: apunta a exportar por 100 mil millones de dólares al año y generar 700 mil empleos".

"El objetivo es tener divisas propias para generar mayor crecimiento, ya que estamos muy preocupados por la situación del país. Por eso, presentamos esta propuesta" que la semana pasada llegó a manos de la vicepresidente Cristina Kirchner, resaltó el empresario, en declaraciones radiales.

Idígoras consideró necesario que "todas las fuerzas políticas y los gobernadores nos acompañen, para que esto se transforme una política de Estado".

"Nosotros estamos muy comprometidos con este debate y por eso pensamos en una ley, para que nos dé previsibilidad, estabilidad en las reglas de juego. Se trata de proponer un marco regulatorio de diez años, donde el capital de inversión será del sector privado, no del Estado", enfatizó el dirigente.