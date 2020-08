Microsoft confirma sus planes de comprar TikTok

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa de Redmond prevé concluir en semanas la negociación para hacerse con el negocio estadounidense de la red social china y anuncia una "revisión completa" de su seguridad

Microsoft ha confirmado su intención de comprar la plataforma de vídeos TikTok en Estados Unidos, después de que el consejero delegado de la tecnológica, Satya Nadella, consultara con el presidente Donald Trump sobre la operación. Así, la compañía ha evitado un bloqueo por parte del mandatario, que había anunciado la semana pasada su intención de prohibir la popular red social a través de un poder económico de emergencia o una orden ejecutiva. Trump ha acusado en las últimas semanas a TikTok de ser un instrumento para el espionaje por parte de Pekín. Y esto ocurre justo cuando las relaciones entre EE UU y China se están haciendo más tensas.

La tecnológica ha explicado en un comunicado que en las próximas semanas se desarrollarán las negociaciones con ByteDance, la empresa china propietaria de la plataforma, por lo podrían cerrar el trato antes del 15 de septiembre. “Microsoft entiende la importancia de abordar las inquietudes del presidente”, explicó la compañía, que además insiste en que las condiciones sobre la seguridad y los beneficios económicos serán clave en la adquisición de la plataforma.

El gigante de Redmond también está interesado en adquirir las operaciones de la plataforma en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países donde los Gobiernos también han visto con interés y preocupación el crecimiento de TikTok. En caso de que la adquisición se lleve a cabo, ByteDance seguirá siendo propietaria de la plataforma en el resto de países y continuará con su sede en Pekín. Aunque el almacenamiento de la información que los usuarios aportan, asegura la empresa china, se hace principalmente en Singapur y Virginia (EE UU) para evitar la interferencia de las autoridades en Pekín.

Microsoft ha insistido en que uno de sus principales objetivos es resguardar la seguridad de los datos de los millones de usuarios de la red social en el país. “Microsoft se aseguraría de que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en Estados Unidos. En la medida en que dichos datos estén actualmente almacenados o respaldados fuera de los Estados Unidos, Microsoft se asegurará de que estos datos se eliminen de servidores fuera del país después de ser transferidos”, añadió la tecnológica.

Microsoft se ha comprometido a mantener el funcionamiento de TikTok que lo ha vuelto tan popular, principalmente, entre los jóvenes. “Esta nueva estructura se basaría en la experiencia que los usuarios de TikTok adoran actualmente, al tiempo que agregará protecciones de seguridad, privacidad y seguridad digital de clase mundial”, señala el comunicado. La empresa ha dejado claro que la negociación ha comenzado pero que no puede garantizar que la compra concluya con éxito. También ha alentado a otras tecnológicas de menor tamaño a participar en la operación como socios minoritarios.

TikTok comenzó en China en septiembre de 2016, pero en el último año la red social se ha vuelto sumamente popular en el resto del mundo. La plataforma permite grabar vídeos cortos con música o con audios pre grabados. Algunos saltan a otras redes sociales como Twitter o Facebook y suelen convertirse en contenido viral rápidamente. La expansión de la aplicación ha alcanzado unas 2.000 millones de descargas en el mundo, y al menos 65 de ellas en Estados Unidos. La compra de Microsoft podría sacudir el panorama para el resto de las tecnológicas enfocadas en redes sociales.

La desconfianza del Gobierno estadounidense se ha acentuado en los últimos meses. El Pentágono recomendó desde diciembre a los empleados militares evitar el uso de la aplicación. Trump, por su parte, ha insistido en que el presidente chino, Xi Jinping, tiene influencia en el manejo de la información de la red social. “No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten. TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo”, respondió a las críticas el consejero delegado de la plataforma, Kevin Mayer.

Uno de los episodios más relevantes en el crecimiento de la red social ocurrió en junio, cuando un grupo de jóvenes fanáticos del género musical K-pop se atribuyeron el sabotaje a un mitin de Trump en Tulsa (Oklahoma). Los adolescentes subieron vídeos en los que pedían reservar entradas para el acto político del presidente –el primero para relanzar su campaña par la reelección– y después de no acudir como un acto de protesta. El evento tuvo notablemente menos asistentes que los que esperaban los organizadores.