https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.08.2020 - Última actualización - 19:00

18:57

Importante avance El Banco Central de Brasil ensaya pagos por Whatsapp

El banco central de Brasil dijo el lunes que ya comenzaron los ensayos de pagos a través del servicio de mensajería WhatsApp de Facebook Inc en el país, calificándolo como un “importante avance”.

La entidad dijo en un comunicado que las pruebas no incluyen el uso de dinero real y no están encuadradas dentro de las peticiones oficiales de Facebook, Visa Inc y Mastercard Inc para operar el sistema de pago de Brasil.

El banco central indicó que estas solicitudes están siendo analizadas.