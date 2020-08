https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Atrapado en San José del Rincón

Rebeldía y captura para un acusado de abuso que no se presentó a juicio

Lo denunció su hermana en 2017, por haberse aprovechado de una sobrina, menor de edad. Llegó a juicio en libertad, pero no asistió a la primera audiencia de debate. La fiscalía pide 17 años de cárcel.

Un hombre de 34 años que iba a ser juzgado el mes pasado por el abuso sexual de una joven menor de edad de su entorno familiar, fue apresado este lunes por la mañana, cuando salía de una pollería de San José del Rincón donde se escondía. Había sido declarado “rebelde” y la justicia pidió su captura por no haberse presentado a la apertura del juicio, que deberá reanudarse en los próximos días.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) halló a Diego David R. (34) cuando se retiraba de un comercio del rubro "pollería", este lunes por la mañana. El imputado no ofreció resistencia cuando los uniformados llegaron hasta calle Los Zorzales y Ruta N° 1 de la ciudad costera. Al parecer, el hombre, cuyo paradero era un misterio desde el pasado 21 de julio, pernoctaba en el comercio y luego se evadía durante toda la jornada, a sabiendas de que estaba siendo perseguido.

La rebeldía fue solicitada por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi ese mismo martes, en que Rojas no asistió al debate para el cual había sido citado y su defensa se encontraba presente, lo mismo que el tribunal pluripersonal compuesto por los jueces Susana Luna (presidenta), Sandra Valenti y Sergio Carraro. Reprogramación Rojas llegó a juicio en estado de libertad, acusado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal calificado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado”. A su vez, estos dos delitos fueron atribuidos en concurso ideal con “promoción a la corrupción de menores agravada”, y por el caso la fiscalía adelantó que solicitará 17 años de cárcel.

La fiscal Del Río Ayala informó que “la investigación comenzó a partir de una denuncia que radicó en abril de 2017 la madre de la víctima y hermana del acusado”, explicó Del Río Ayala. “A partir de allí se iniciaron una serie de medidas y diligencias propias de este tipo de casos, entre ellas, los informes médicos, declaraciones de testigos y las entrevistas en Cámara Gesell a la víctima”.

Por su parte, el Dr. Broggi precisó que “los abusos sexuales se consumaron en al menos dos oportunidades, en febrero y en abril de 2017, en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, donde la víctima visitaba habitualmente al acusado”.

El juicio estaba previsto para realizarse durante las jornadas del 21, 22 y 24 de julio en los tribunales locales, pero ante la ausencia del imputado el tribunal pasó a un cuarto intermedio y se aguarda su reprogramación, la cual estará a cargo de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).