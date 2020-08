https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol Maxi Gagliardo: "Nos sentimos discriminados" El arquero de Arsenal puso el grito en el cielo Se quejó por la prohibición de los entrenamientos a los planteles del fútbol argentino. "La gente sale a correr y nosotros no podemos", protestó.

Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal de Sarandí en la Liga Profesional (Primera División), aseguró sentirse "discriminado" ante la falta de aprobación por parte del Gobierno nacional respecto de retomar los entrenamientos del fútbol, suspendidos desde marzo por la pandemia de coronavirus.

"Nos sentimos discriminados. Entrenan Las Leonas, los deportistas olímpicos, la gente sale a correr y nosotros no podemos", expresó Gagliardo, de 37 años, quien renovó su vínculo con el club de Sarandí hasta diciembre de 2021.

Sobre las condiciones sanitarias y de prevención, el arquero de Arsenal contó que el club ya tiene todo listo para el regreso a la actividad, cuando el Gobierno nacional y la AFA acuerden la fecha.

"Hace más de 20 días que se armó el predio con todas las medidas sanitarias requeridas y estaba todo preparado para volver", remarcó.

"Al principio nos reencontramos con la familia, disfrutamos de estar un poco casa que nuestro trabajo muchas veces no lo permite y nos perdemos de algunas cosas, pero ahora no da más nuestro cuerpo, necesita entrenar", destacó.

"Es duro para el ascenso, para el futbolista y para todos los que trabajan alrededor del fútbol", cerró.

"En el Cantando hay 40 personas en un estudio y nosotros no podemos entrenar".

Mouche quiere volver a Boca

El delantero argentino de Colo Colo de Chile Pablo Mouche deslizó su deseo de volver a Boca Juniors en caso de que no continúe en el club trasandino. "Me gustaría. Fue el club que me hizo conocido y en el que pasé hermosos momentos de pasión y de títulos ganados", indicó Mouche en TyC Sports.

El delantero, de 32 años, aclaró que está "muy bien" en Colo Colo y su vínculo finalizará en diciembre próximo.

"No sé qué va a suceder, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo porque estoy feliz acá. Si eso no pasa buscaré otro rumbo y Boca siempre será bienvenido, sería una felicidad enorme", agregó Mouche, quien jugó en el "xeneize" en dos etapas: 2005-2006 y 2007-2012.