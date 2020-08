Continúa la polémica por la reforma judicial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El fiscal Guillermo Marijuan, el integrante de la comisión asesora León Arslanian; junto con otras voces, siguen opinando a favor y en contra del proyecto que impulsa el Ejecutivo para introducir reformas en la justicia federal.

El fiscal Federal Guillermo Marijuan cuestionó que la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno al considerar que habrá una "sobresaturación de expedientes" y quizás "muchas causas no tengan un éxito procesal por la falta de recursos humanos".

Sobre los cambios en la Justicia, que desde hoy comienza a debatirse el Senado Marijuan precisó que tiene dos críticas: la primera referida a "la cantidad de recursos humanos" porque serán "los mismos" a partir de la reforma que se "distribuirán en la duplicidad de la cantidad juzgados".

El fiscal se quejó porque "todas las causas en las Secretarías quedarán sobresaturadas de expedientes y habrá muchas causas que difícilmente tengan un éxito procesal".

Consultado sobre si los cambios propuestos por el Gobierno están hechos a medida de las causas judiciales de la ex presidenta Cristina Kirchner, el fiscal precisó: "La creación de nuevas fiscalías no afecta los procesos centrales que se están llevando a cabo".

La "crítica central" de Marijuán quien además señaló que espera que haya "voces en ese sentido", tiene que ver "con los recursos humanos que se dedica a esta reforma".

Desde su ámbito, aseguró que "las fiscalías federales no subimos a Secretaría, con lo cual habrá nuevas fiscalías y mi pregunta es dónde las van a meter".

Marijuan dijo que no se opone a que la Justicia "avance hacia un sistema acusatorio de los fiscales" y explicó: "Porque son quienes tienen la instrucción y con más protagonismo, como lo estamos haciendo en casos como secuestros extorsivos".

Arslanian y la Corte

El ex ministro de Justicia de la Nación y ex juez León Arslanian consideró que "la cantidad actual" de jueces de la Corte "hace que representen un poder concentrado" y ese "'es un problema del que no se sale renombrando figuras" porque puede volver a desarrollarse.

"La cantidad de jueces hace que representen un poder concentrado. Es un problema del que no se sale renombrando las figuras porque el fenómeno puede nuevamente desarrollarse con otros jueces", remarcó.

También manifestó que "el programa de Justicia 2020 fue interesante porque apuró la transferencia hacia la Justicia de la Ciudad las competencias propias de la Justicia ordinaria Nacional de la Capital".

"Se van haciendo avances, esos avances no son radicales porque hay que luchar contra vicios y prácticas que se han ido secularizando", indicó.

También se refirió a los hechos de inseguridad y a la postura que tomó el ministro de Seguridad bonaerense: "El planteo de Sergio Berni extrema argumentos, está bien ponerse del lado de la víctima pero nunca debe ser a expensas del sistema democrático de derecho".

"No es bueno que los presos salgan de un modo extraordinario", aclaró.

"No es el momento"

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, consideró que el número de miembros de la Corte Suprema "no es un problema en el que esté pensando la gente" y señaló que a veces los políticos parecen estar "lejos de la cabeza" de la sociedad.

"Hoy el vecino promedio quiere que le solucionemos los problemas y no que nos peleemos. Yo coincido con eso y estoy en esa línea. A mí no me van a encontrar a reforzando la grieta. No es momento"', consideró Grindetti.

El intendente de Lanús remarcó: "El coronavirus está creciendo en la región. Tenemos un problema serio por delante que no está resuelto y tenemos un problema posterior que hay que solucionar".

"No es momento de hacer una modificación tan de fondo de la Justicia y de la Corte Suprema. Parece que estamos lejos de lo que está en la cabeza de la gente. Yo no digo que no hay que cambiarla, pero se necesita más tiempo y este no es el momento", explicó.

Asimismo, respecto a las discusiones que se dan entre el gobierno y la oposición, las cuales se acentuaron en los últimos días por la reforma judicial, consideró: "Una cosa es ser un intendente que tiene que gestionar y tener una relación con el gobernador y el presidente, y otra cosa es ser un diputado nacional que tiene que pararse en un lugar para el año que viene ganar una elección".

"Va a bajar la resistencia"

El jefe de asesores presidencial, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la oposición rechazó la iniciativa de reforma judicial del Gobierno "sorprendentemente antes de conocer el proyecto" pero consideró que cuando estudien los contenidos "va a tener que ir bajando esa resistencia" porque el proyecto "técnicamente es muy bueno".

Olmos defendió el proyecto de reforma judicial que la semana pasada anunció el Gobierno, que busca mejorar el servicio de Justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales, junto a la designación de un consejo de notables para asesorar al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

"Las resistencias ya las vi sorprendentemente antes de conocer el proyecto, y eso es un dato a tener en cuenta", dijo Olmos sobre el rechazo opositor.

"Todavía no sabían ninguna de las características técnicas y la oposición salió a decir que era una reforma que tenía otros fines de los que realmente tiene", siguió el abogado y ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Agregó su convicción de que esto pasa "cuando quienes plantean las ideas son determinados medios de comunicación y la dirigencia política, en este caso opositora, la amplifica, cuando debería ser al revés".

Para Olmos esto entraña un problema porque "la agenda no la están marcando quienes fueron legítimamente elegidos para legislar" sino otros actores.

"A medida que se vayan estudiando los contenidos de la reforma van a tener que ir bajando esa resistencia", observó sin embargo Olmos, que aseguró que el proyecto oficial "técnicamente es muy bueno y aborda un problema que todos conocemos, que es el mal funcionamiento de la Justicia Federal, en especial la Justicia Penal Federal".

En ese sentido, explicó que la iniciativa agrega una serie de estructuras jurisdiccionales en el interior del país "que separan los juzgados federales multifueros", para tener algunos dedicados específicamente "a la temática penal, crimen organizados, narcotráfico, lavado de activos, trata", porque son "delitos que hoy tienen una complejidad que necesitan una especialización".