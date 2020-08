https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol mexicano Pumas venció a Atlas, con dos goles del argentino Dinenno

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno convirtió dos goles para la victoria de su equipo, Pumas UNAM, que doblegó por 2-1 a Atlas, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Guardianes 2020 de la primera división del fútbol de México.



El atacante rosarino, de 25 años, festejó dos veces (Pt. 42m. y St. 44m.) en el estadio Jalisco de Guadalajara para propiciar el triunfo del elenco universitario, que es uno de los líderes de la clasificación, junto a América, ambos con 6 puntos.

El exjugador de Racing y Temperley venía de conseguir otros dos tantos en el triunfo 3-2 sobre Querétaro de la primera jornada del certamen.



En Pumas UNAM, que es dirigido por el DT santafesino Andrés Lillini, también actuaron el exdefensor de Argentinos Juniors, Nicolás Freire; el exenlace de Atlético Tucumán, Favio Alvarez; y el exatacante de River Plate, Juan Manuel Iturbe.



En Atlas, que logró el empate transitorio por intermedio del excarrilero de Unión de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata, Ignacio Malcorra (St. 6m.), se desempeñaron Hugo Nervo (ex Huracán), Luciano Acosta (ex Boca Juniors) y Javier Correa (ex Colón de Santa Fe), según registró Soccerway.

Con información de Telam