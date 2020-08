https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Grand Slam comienza el 31 de agosto Zverev pone en duda su participación en el US Open

El tenista alemán Alexander Zverev, séptimo del ranking mundial, anticipó este martes que podría no jugar el US Open programado para el 31 de agosto próximo, debido a que siente temor por la pandemia de coronavirus.



"Podría no ir al US Open si no me siento seguro y mi equipo de trabajo no se siente seguro. Soy joven aún, pero todos los que están involucrados conmigo tal vez son un poco mayores y corren más riesgo que yo", confesó el alemán de 23 años, en una entrevista que concedió en Francia y publicó el periódico deportivo español Marca.



Zverev indicó que preferiría saltearse el US Open y comenzar la temporada que se encuentra interrumpida desde marzo por la pandemia directamente en Europa, sobre superficie de polvo de ladrillo, que incluye los torneos de Kitzbuhel, Roma y Roland Garros, habida cuenta que el de Madrid fue cancelado hoy en forma oficial y no se jugará este año.



La posible baja del alemán se suma a las seguras del australiano Nick Kyrgios, quien adelantó ayer que no irá a Nueva York para jugar el Grand Slam estadounidense, y a la conocida del suizo Roger Federer, quien anunció en junio pasado que no jugará durante todo el año para reponerse de una lesión en la rodilla derecha que lo tuvo a maltraer, y recién regresará en 2021 posiblemente en el abierto de Australia.

