https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.08.2020 - Última actualización - 11:37

11:09

Si no hay acuerdo

Gobierno analiza un aumento por decreto y dejar abierta paritaria

Si los gremios no aceptan como modo de recomposición salarial una suma fija, el Poder Ejecutivo no descarta decidirlo unilateralmente. Ello podría implicar un aumento -no remunerativo- en agosto, y continuar la negociación hacia futuro.

Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo Crédito: Archivo El Litoral



Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo Crédito: Archivo El Litoral

Si no hay acuerdo Gobierno analiza un aumento por decreto y dejar abierta paritaria Si los gremios no aceptan como modo de recomposición salarial una suma fija, el Poder Ejecutivo no descarta decidirlo unilateralmente. Ello podría implicar un aumento -no remunerativo- en agosto, y continuar la negociación hacia futuro. Si los gremios no aceptan como modo de recomposición salarial una suma fija, el Poder Ejecutivo no descarta decidirlo unilateralmente. Ello podría implicar un aumento -no remunerativo- en agosto, y continuar la negociación hacia futuro.

Por Ivana Fux SEGUIR Con los gremios del sector de la salud, el Poder Ejecutivo terminará este martes una ronda de conversación con la que se dio por reanudada la negociación paritaria para discutir salarios. Pero las tratativas no se extenderían por mucho más. Es que la manera en la que el gobierno pretende recomponer los sueldos de los agentes públicos y docentes no convence a los gremios, sobretodo, de este último sector. Ya el viernes, después de que se reuniese de manera virtual la paritaria docente, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, advertía que la alternativa de recomposición que la Casa Gris manejaba era a través de "una suma fija o bono". El funcionario sostenía que ésa es una herramienta que hoy la provincia puede utilizar en el marco de la Ley de Necesidad Pública, o emergencia. La norma prevé, incluso, que dichos aumentos sean no remunerativos y no bonificables. Pero la sola mención del concepto "suma fija" causó el rechazo y malestar sindical, que se exteriorizó a través de los dirigentes de Amsafe y Sadop. Este lunes, el gobierno recibió a los gremios estatales ATE y UPCN, con quienes viene evaluando otras problemáticas de los empleados públicos, como la situación de los contratados. En el encuentro, del que participó el ministro Rubén Michlig y también Pusineri, no se pasó en limpio una oferta salarial pero se avanzó sobre la misma idea de suma fija. ¿Unilateral? Si bien hay matices a la hora de evaluar las reacciones de los sindicatos frente a la decisión de establecer un aumento no porcentual sino por suma fija, en términos generales, provoca resistencia. ATE y UPCN reparan más "en la mejora del bolsillo, antes que en lo conceptual", dijo una fuente del gobierno consultada por El Litoral, en tanto que los gremios docentes "son absolutamente reacios". Cabe recordar que el otorgamiento de sumas en negro -no bonificables y no remunerativas- está prohibido en la provincia por ley -conocida como "ley Maguid"-, y sólo podrían otorgarse actualmente en el marco de la excepcionalidad que plantea la ley de Necesidad Pública. Sobre esa base, el gobierno analiza hasta dónde tiene sentido continuar una discusión que, probablemente, derive casi indefectiblemente en el mismo resultado: el rechazo de la suma fija. Es por ello que el Ejecutivo no descarta, eventualmente, avanzar de manera unilateral con un aumento de emergencia a través de una suma fija que sería otorgada "en lo inmediato" y para agosto, pero dejando abierta la discusión y manteniendo la situación bajo análisis. Expectativas "Los gremios -resumió Pusineri a El Litoral- reclaman una recomposición porque no tuvieron aumento desde marzo, a pesar de la inflación. Nosotros sostenemos que no hay paritarias abiertas en ningún sector. La suma fija es una de las alternativas que se analiza, en el marco de lo que nos permite la Ley de Necesidad Pública -insistió-. La intención es poder conceder una ayuda en lo inmediato, y dejar la discusión abierta". El funcionario aclaró que en el actual contexto económico "es difícil hacer proyecciones; no es muy razonable comprometernos en una política salarial, cuando no sabemos cómo va a evolucionar todo", sentenció. ATE y UPCN, por su parte, mantendrán este miércoles un nuevo encuentro con funcionarios de la Función Pública para avanzar en la discusión sobre el pase a planta de contratados. En la reunión del lunes, los gremios presentaron un listado pero que difiere del que elaboró por su cuenta la provincia. La intención es que en el próximo encuentro se pueda lograr una nómina común. Protocolo Las autoridades del Ministerio de Trabajo mantendrán esta tarde una reunión con representantes de las universidades públicas y privadas de la provincia. La intención es avanzar en el diseño de protocolos para la toma de exámenes y el retorno de las clases presenciales. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

Temas: