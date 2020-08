Fiscales investigados: el jefe del MPA va a la Legislatura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.08.2020 - Última actualización - 14:06

13:56

El fiscal general Jorge Baclini y la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, estarán con diputados y senadores. Se espera que se avance en dictámenes que comsidenden la suspensión de Gustavo Ponce Asahad por parte de la Asamblea Legislativa. Y que se planee lo mismo para otros.

La gravedad de los delitos imputados a fiscales que actuan en Rosario, e integran el Ministerio Público de la Acusación, era analizada este martes 4 de agosto, a las 18 horas, en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. Además de sus integrantes, fueron invitados el fiscal general Jorge Baclini, titular del MPA y la auditora de ese órgano, María Cecilia Vranicich.

El cuerpo formado por ocho diputados y cuatro senadores fue convocado, en carácter de urgente, por su presidente, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) el viernes al mediodía para avanzar sobre los sonados casos de fiscales vinculados al narcotráfico en el sur santafesino.

Horas más tarde, El Litoral confirmó que se había invitado a la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich y, ya durante esta semana, que al encuentro fue sumado el jefe de los fiscales, Baclini. Ambos son responsables de controlar, en un caso, y también de dar directivas a los fiscales, en el otro.

La Comisión iba a utilizar el recinto de la Cámara de Senadores para procurar el debido distanciamiento sanitario. Allí Vranicich y Baclini brindarán información directa (y acaso explicaciones) sobre dos casos, en los que fueron imputados Patricio Serjal, quien ya presentó su renuncia como fiscal regional de Rosario -y por lo tanto queda fuera de la revisión en la instancia legislativa (deberá enfrentar los cargos en la Justicia)- y Gustavo Ponce Asahad, sobre cuya situación como fiscal se espera que avance Acuerdos, con un dictamen que recomiende su suspensión para ser elevado al pleno que forman ambas Cámaras, mientras continua su causa judicial luego del allanamiento a su oficina.

El caso que involucra al fiscal Ponce Asahad -a quien se lo acusa de proteger a narcotraficantes- aún no ha sido abordado por Acuerdos y como primera medida -aunque el tema ya está incluso en la prensa nacional- debe decidir formalmente si se aboca a esa labor, así como la auditora del MPA elevarle los antecedentes en su poder.

La legislación vigente reserva para la Legislatura la revisión de las faltas graves de fiscales y defensores, mientras que solo las leves siguen bajo la órbita de Vranicich. Obviamente, se trata del primer caso.

Debates

El Litoral pudo hablar con algunos de los integrantes de Acuerdos. Había un fuerte consenso en la necesidad de producir cuanto antes un dictamen que solicite la reunión de los integrantes de cada Cámara en el pleno de la Asamblea Legislativa para poder iniciar el proceso de suspensión de Asahad.

Eso no podrá ocurrir con Serjal, tras su renuncia. Debe decirse que su nombre rueda por Acuerdos desde fines del año pasado, en esa Comisión, pero por otro asunto: la mayoría optó por no avanzar (y no suspenderlo) cuando se comprobó que había comprado dos coches en una concesionaria de un imputado bajo su jurisdicción.

Con Serjal, el miembro acusador designado es el diputado de izquierda Carlos del Frade (FSP) que esta semana acusó a sus pares de ser responsables de haber permitido que Serjal siguiera en funciones (por aquel caso, que una parte de los legisladores consideró un problema ético, no por presuntos vínculos con Los Monos).

Al menos dos de los integrantes de Acuerdos pedirán además que se avance con otros casos resonantes que involucran a fiscales en investigaciones sobre vinculaciones con el dinero que produce el narcotráfico, tal como adelantaron mediante un comunicado.

Aunque las deliberaciones de la Comisión serán a puertas cerradas se adelantó que habrá una conferencia de prensa, que se dará en el amplio recinto de la Cámara de Diputados, para brindar las garantías en cuanto a los cuidados sanitarios.

Senadores del NES exigen "ir a fondo"

Los senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino (NES) le solicitaron este lunes a sus pares de la Cámara Alta "ir a fondo con la sanción preventiva que les correspondiere a todos y cada uno de los fiscales sospechados de actos fuera de la ley, hasta tanto se aclare la real situación de todos y cada uno, ya que solo promoviendo esta actitud se podrá fortalecer una institución como el Ministerio Público de la Acusación, que debe reconvertirse para no seguir generando graves falencias que redundan en menos justicia y, por ende, más inseguridad".

Así lo hizo saber ese sector, que cuenta con seis de los doce miembros del bloque Juan Domingo Perón, que preside el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

Los senadores del NES Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) son integrantes de la Comisión de Acuerdos y en ese carácter consideraron que la situación que involucra a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad no debe ser utilizada como "cortina de humo para ocultar situaciones de igual gravedad que implican a los fiscales Adrián Alejandro Spelta y Mauro Blanco", cuya suspensión fue solicitada por ese espacio oportunamente "sin lograr el acompañamiento necesario de parte de la mayoría de los miembros de la comisión".

"Desde el NES queremos ir verdaderamente a fondo con la situación de todos como una manera más de sumar a la credibilidad de los procedimientos establecidos. Nos parece que agitar, incluso mediáticamente solo algunos procesos es un gravísimo error que instamos a todos quienes tienen responsabilidad en ésto atiendan de manera urgente. No se puede ni se debe ser parcial en un tema tan delicado y complejo como es transparentar los procesos y resultados de los mecanismos de control interno de una institución como el Ministerio Público de la Acusación", expresaron los legisladores justicialistas.

Los senadores provinciales afirmaron, además, estar convencidos de que se debe "poner en revisión completa el sistema mismo, que viene generando graves problemas en el cumplimiento de su funcionamiento". "Si bien veníamos trabajando de manera interna en el análisis del tema, la suma de cada vez más graves denuncias aceleró los tiempos", detallaron los legisladores.

En este contexto, concluyeron: "todos los integrantes del Nuevo Espacio Santafesino trabajamos desde diferentes perspectivas la mejor manera de fortalecer y mejorar el MPA, que está claro no cumple con las expectativas para la que fue creado. Tenemos la responsabilidad de seguir aportando para mejorar la Justicia de nuestra provincia. Por eso planteamos ir a fondo con este tema, sin parcialidades y revisando cada instancia del sistema".