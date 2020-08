Un puma suelto mantiene en vilo a los vecinos de Villa Constitución

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue visto a través de las cámaras de seguridad de una fábrica metalúrgica. Intenso despliegue, a cago de Protección Civil, veterinarios, guardafaunas y un dron.

La aparición de un puma suelto por las calles de Villa Constitución mantiene en vilo a toda la población de esa localidad santafesina ubicada en el departamento homónimo. Un operativo provisto de veterinarios guardafaunas y drones buscan al animal salvaje, del cual suponen que apareció en la zona para escapar de la quema indiscriminada de pastizales de las islas del delta del río Paraná.

Mientras patrullaban por un terreno de pastizales en una fábrica abandonada, el titular del área de Protección Civil del municipio de Villa Constitución, Jorge Spagnolli, contó que lo único que hicieron por el momento es "alertar a la gente de los barrios", al tiempo que monitoreaban la zona con un dron para tratar de divisar al felino. "Por ahora es un misterio, lo único que trascendió son las imágenes de la cámara de seguridad de la empresa metalúrgica", señaló Spagnolli. "Lo que hacemos es alertar a los vecinos acerca de la posible presencia del animal, mientras los buscamos con veterninarios, un dron y guardafaunas de nuestra reserva natural", agregó. Y apuntó que en caso de hallarlo, la idea es que el operativo rescate se lleve adelante de manera coordinada con Fauna de Rosario.

La incertidumbre por la presencia del ejemplar comenzó el pasado sábado a la madrugada, cuando el dueño de una fábrica metalúrgica del barrio Luzuriaga se sorprendió al ver al animal deambular por las calles a partir de las imágenes que captaron las cámaras de seguridad. "Lo vimos por las cámaras y la verdad que nos llevamos una sorpresa tremenda, a tal punto que tuvimos estuvimos un rato largo acá adentro (en la fábrica) porque en un momento nos decían que estaba escondido en un terreno", señaló en tanto el titular de la firma, Carlos Montanaro.

Por su parte, el responsable del área de Protección Civil relativizó que el puma pueda seguir deambulando perdido por las calles de Villa Constitución, ya que no hay rastros de animales lastimados ni signos del felino que hagan suponer que sigue allí. "Lo más probable es que haya regresado a su hábitat natural, porque acá es raro ver ese tipo de ejemplares", evaluó. No obstante, apuntó que una posibilidad es que el animal haya escapado de los incendios que están consumiendo gran parte del ecosistema del delta del Paraná. "La hipótesis que tenemos es que, si bien no es de esta zona, puede haber venido de otro lugar por las quemas de pastizales", señaló.

Por lo pronto, el protocolo de búsqueda sigue vigente. Y en caso de encontrarlo, el puma será rescatado en conjunto con el área de Fauna de Rosario para devolverlo a su hábitat natural. "Es un animal que si está tranquilo, no ataca", aclaró Spagnoll. La idea del municipio de Villa Constitución, junto con la ayuda de los rosarinos, es proteger la vida del animal, a modo de evitar que la escena lamentable que tuvo lugar la semana pasada en una zona ubicada entre Monje y Puerto Gaboto, donde un puestero ejecutó a golpes a un puma que estaba aturdido y acorralado por dos perros.

La zona donde fue cazado el animal se llega por lancha con unos 30 minutos de navegación saliendo de la zona de Puerto San Martín, se conoce como la zona del corte largo de Careaga.