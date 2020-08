https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.08.2020 - Última actualización - 4:46

4:39

"Falta un plan" La oposición celebra y reclama

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR , Mario Negri, expresó: "Celebro que el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, hayan logrado el acuerdo con los acreedores externos. Este es un paso importante para el país, ya que permite sentar una de las bases para mejorar el acceso al financiamiento para el Gobierno Nacional, las provincias y, también, para el sector privado.

"Este proceso demostró la responsabilidad de nuestra oposición que apoyó en el Congreso la legislación solicitada por el Poder Ejecutivo para encarar la reestructuración con el suficiente respaldo político e institucional. En la Cámara de Diputados, brindamos igual colaboración al apoyar la ley que abarca la renegociación de la deuda en moneda extranjera emitida en jurisdicción argentina", afirmó el cordobés.

Por su parte, el diputado y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, señaló: "Ya no hay excusa, se cerró el acuerdo de la deuda, que pudo ser mejor. El Gobierno ahora debe mostrar el plan económico para el día después de la pandemia. Queremos aportar a la salida de esta crisis que atraviesa el país".

El diputado Ricardo Buryaile, que integra la bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, explicó que "el acuerdo con los bonistas es un buen acuerdo para el país es una condición necesaria pero no suficiente en sí misma para generar lo que le falta a la Argentina, que le faltan inversiones, reglas de juego, le falta un plan, cubrir su déficit fiscal si no vamos a caer en lo mismo".

"Por lo tanto es solamente celebrar un acuerdo de cara al futuro. El futuro empieza mañana y mañana el Presidente tiene que presentar un plan, si no hay plan, si seguimos sosteniendo un déficit de 8, 9, 10 puntos del PBI no nos va a servir. Por lo tanto es una buena noticia, necesaria, pero hay que trabajar y el gobierno tiene que exponer su plan que hasta ahora no lo hizo", agregó.