Cumbre Punk para poguear en casa

Censorshit, Runa, Pasta Base y Cassandra Punk Session protagonizarán la vuelta de la actividad al escenario de Piedras blancas. El streaming incluye promociones, para reactivar juntos el espectáculo y la gastronomía.

El viernes 14 de agosto a partir de las 21 y hasta las 0 se transmitirá en vivo la 4° Cumbre del Punk Rock en Santa Fe: participarán de esta versión online del ciclo los artistas Censorshit, Runa, Pasta Base y Cassandra Punk Session, con intervenciones entre los sets de cada banda y bajo la Conducción de Julio González, que será el maestro de ceremonias en esta ocasión. Se transmitirá desde la plataforma www.todoenvivo.com.ar emprendimiento que lleva a cabo una empresa de sonido y luces reconocida de la ciudad y que ya ha transmitido una docena de shows de música tropical desde el mismo lugar.



Martín Almozny, impulsor de la actividad desde Producciones Clandestinas, cuenta: “Luego de más de cuatro meses de inactividad, incertidumbre, acumulación de deudas y muchísima expedición en los nuevos formatos de shows, Producciones Clandestinas decide lanzarse a la aventura de un streaming en vivo. Por lógica, dado que venimos programando recitales de rock hace dos años allí, el lugar elegido será Piedras Blancas, que tiene un valor agregado: el paisaje natural de su escenario, de espaldas al Puente Colgante y la laguna Setúbal máximos referentes de la ciudad”.



Y agrega: “Este evento nuclea todo el universo de trabajadores del espectáculo y más, porque se fusiona con trabajadores de la gastronomía ya que las tres opciones de compra de tickets incluyen comida y bebida. Los tickets se pueden adquirir de dos formas: de manera presencial en 1980 Boulevard o bien ingresando a www.todoenvivo.com.ar con tarjeta de crédito y débito”.



El productor es consciente de las limitaciones, pero también de la necesidad de la reactivación del sector: “Elegimos hacer un festival, elegimos hacerlo desde el lugar donde programamos nuestros shows los últimos dos años y elegimos un género musical que nos identifica. Sabemos cómo todos que no es lo mismo un streaming que un reci con público, pogo, mosh, barra caliente y que el sonido te pegue en el pecho, pero también sabemos de las ganas de tocar de las bandas que convocamos y las ganas de laburar de todo el equipo que conformamos para llevarlo adelante (ganas léase necesidad también)”.



Y comenta sobre el contexto: “Cabe destacar que somos conscientes junto a nuestros socios en esta producción, que esta modalidad virtual no alcanza los parámetros de redituabilidad necesarios para llevarlo adelante, pero se consensuó tanto con los artistas como con todos los implicados para poder hacerlo en un marco como este”.



Activos



Para los Censorshit la cuarentena se volvió una oportunidad, a pesar de todo. “Me dio un pico de ansiedad, me tomé dos botellas de vino tinto por día y salió un discazo”, se ríe Giovi Novello, guitarrista y miembro fundador de la banda. “Básicamente el nuevo disco va a hablar de mi experiencia con el encierro, di de baja Netflix para usar esa plata en vino tinto y componer (risas). Hay una canción en el disco que se llama ‘Covid’ y que básicamente es la historia adentro de mi habitación. Superó a ‘50 horas en la cama’ (un tema del primer disco de la banda) en alcohol y encierro”, se ríe la “pequeña demonia” del punk rock santafesino.



Recientemente Censorshit presentó en su canal de YouTube el segundo adelanto de su nuevo disco (el primero fue “Cien mil películas”): el 31 de julio la banda santafesina estrenó “Mentol” en formato videoclip. Es una canción diferente, al ser la primera vez en 14 años de carrera que la formación aparece con Giovi en voz, el video fue dirigido por Cassandra Stone (figura de otro de los proyectos a presentarse en la cumbre, Cassandra Punk Session) y filmado por Juan Ferreyra Castro.



También está el componente emotivo, porque la canción está dedicada a Flor, una amiga que ya no está. “Es la anécdota de una de las últimas noches que nos embriagamos y la lleve hasta Las Flores 2. Le prometí a los abuelos que iba a hacer una canción contando esa anécdota, básicamente es un regalo para ellos. Nombra los típicos cigarrillos de mentol que ella fumaba”, cuenta Novello, referente de una formación que se completa con Gustavo “Batman” de Marco en voz (el otro histórico de la formación), Fede Villalba en bajo, Lucas Porta en batería y Ale Moulins en guitarra. “También ‘Mentol’ generó repercusiones en el mundo del punk rock: nos escribieron Hermann de Mal Momento, las Vin Up, los Doble Fuerza, los Cadena Perpetua, todos para darnos su devolución”, comenta Giovi.



Desafío



“La cuarentena nos enganchó justo en el trabajo final de producción del disco antes de meternos al estudio de grabación, así que en un principio fue bastante frustrante. Estuvimos un tiempo largo parados, sin poder juntarnos y donde además la incertidumbre de no saber qué iba a pasar no sumaba. Pero apenas vimos que la cosa iba a estar parada bastante tiempo empezamos a pensar alternativas y ver que se podía hacer dentro de nuestras posibilidades. Eso nos motivó un montón, porque fue todo un desafió empezar a pensar ideas y como trabajarlas a la distancia y en modo virtual”. El que habla es Matías Rodríguez, guitarrista y corista de Runa, trío que se completa con Ramiro “Ratto” Tolosa (un ex Censorshit, por cierto) en voz y bajo, y Andrés Cabral en batería.



Comenta Matías: “Grabamos y filmamos tres canciones de las cuales ‘Salto’ y ‘Los Grillos’ ya están publicados y estábamos trabajando en hacer una sesión vía streaming, así que a penas recibimos la propuesta de Producciones Clandestinas ni lo dudamos. Y la expectativa que tenemos sobre tocar en streaming es tremenda. Si bien es algo totalmente nuevo para nosotros, siempre fuimos de experimentar con diferentes cosas, ya sea visuales, sonidos, etc.; entonces todo esto es como un desafío más que nos impone en este momento la situación, y más que querer ir en contra apostamos por adaptarnos y hacer de todo esto lo mejor que se pueda. Y nos encantó que sea una nueva edición de la Cumbre Punk, porque lo veo (y creo que mis compañeros también) como esa actitud punk de que en tiempos donde nos quieren un poco quietos, y encerrados, nos adaptamos para poder romper un poco con la situación, y al contrario movernos mucho más y buscar trabajar un poco mas de lo normal para poder hacer lo que tanto nos gusta. Y además nos enloquece un poco la idea de tocar sin público y para un par de cámaras. Va a ser súper loco y una experiencia que nos vamos a acordar siempre supongo”.