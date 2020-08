https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.08.2020

8:52

La cantante y compositora Cecilia Arellano sigue activa a pesar de las restricciones para actuar en vivo. Lanzó “Choro para Carmen”, “Canções Assim” que trabaja sobre géneros populares brasileños y el 14 de agosto pondrá a disposición de los usuarios “Apego”, que aborda desde el plano musical problemáticas como el exilio y el desarraigo.

MÚSICA Canciones para esquivar la distancia La cantante y compositora Cecilia Arellano sigue activa a pesar de las restricciones para actuar en vivo. Lanzó “Choro para Carmen”, “Canções Assim” que trabaja sobre géneros populares brasileños y el 14 de agosto pondrá a disposición de los usuarios “Apego”, que aborda desde el plano musical problemáticas como el exilio y el desarraigo. La cantante y compositora Cecilia Arellano sigue activa a pesar de las restricciones para actuar en vivo. Lanzó “Choro para Carmen”, “Canções Assim” que trabaja sobre géneros populares brasileños y el 14 de agosto pondrá a disposición de los usuarios “Apego”, que aborda desde el plano musical problemáticas como el exilio y el desarraigo.

Hay quienes dicen que la música necesita un tiempo de recogimiento para nacer y crecer y luego llega el tiempo en que debe ser compartida. En esa instancia del proceso se encuentra la cantante y compositora Cecilia Arellano, quien luego de casi cuatro meses empezó a compartir, a través de distintas plataformas digitales, el resultado de su trabajo: en las últimas semanas lanzó “Choro para Carmen” y “Canções Assim”, esta última inspirada en los géneros populares de Brasil, donde transitó buena parte de su vida. Y el próximo 14 de agosto tiene previsto hacer lo propio con “Apego”, un trabajo de varios años que apuesta a trabajar desde lo musical el tema del exilio.

“Tenía programado lanzar todo esto a partir de marzo, alrededor de un disco cada dos meses”, confió la artista a este medio. Cuando la pandemia de Covid19 se tradujo en diferentes restricciones este cronograma quedó abortado. Al principio, Cecilia tuvo algún reparo respecto a realizar las presentaciones virtuales, sobre todo de “Apego” un disco que llevó muchos años de trabajo. “Significa un montón para mí, no lo quería lanzar así nomás. Finalmente presenté el videoclip el 24 de marzo, una fecha especial ya que el disco está vinculado con el exilio”.

“Choro para Carmen” fue el primero de los trabajos presentados por la cantante en este tiempo atravesado por lo virtual. “Es un disco físico que ahora está en las plataformas”, contó. Luego, presentó “Canções assim” que incluye grabaciones de los últimos tres años, que integrados forman “una mirada intimista sobre un Brasil delicado”, con sambas, valses y bossas que remiten a referentes del vecino país como Chico Buarque, Nelson Cavaquinho y Dorival Caymmi. En este caso, Cecilia Arellano está acompañada por Sebastián Pérez en guitarras y otros músicos.

“Estamos bastante perdidos respecto a qué hacer, porque nadie sabe cuanto va a durar esto y cuando volveremos. Y hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con Internet todavía es tierra de nadie en lo que tiene que ver con los derechos autorales. Tardé mucho en realizar los lanzamientos porque quería conocer más sobre estos puntos”, admitió Arellano. Por lo pronto, el fruto de su trabajo se puede encontrar en diversas plataformas como Spotify, Itunes y Youtube.

Restricciones y virtualidad

¿Cuál fue la reacción frente a la evolución de la pandemia y las posteriores restricciones? “En mi caso, me recogí bastante, me puse a estudiar, a componer, a escribir y a indagar en el piano, algo pendiente. También estuve haciendo un programa de radio, una columna sobre los cantantes y su lógicas, sus cruces con la sociedad en los distintos momentos históricos. La idea es tomar la música como punto de partida para hablar de un montón de otras cosas. Eso me gusta mucho”. También estuve dando clases”, describió.

De todas maneras, y al igual que el resto de los artistas, Cecilia remarcó que anhela el momento en que se pueda retomar el contacto con el público en forma presencial. “Me gusta mucho estar en contacto con la gente más que los vivos en las redes sociales, por lo cual hice solamente uno”, reconoció. Mientras tanto, tiene planeado seguir explorando en sus distintas facetas artísticas.

Perfil

Cecilia es cantante, compositora y transita diversas expresiones de la música vocal cruzando fronteras convencionales entre géneros. Desarrolla una carrera artística atravesada por otras artes y se presenta regularmente en escenarios de Argentina, Brasil y Europa. Es licenciada en canto por el Conservatorio Real de la Haya, Holanda y profesora en la Universidad del Litoral, Argentina. Nació en Argentina, creció en Brasil y se desenvolvió por muchos años en Europa. Es coautora del libro La voz popular, caminos posibles del canto.

Críticos

Cecilia remarcó durante la charla con este medio sobre la necesidad de volver a otorgar importancia a los críticos especializados en música en los medios de comunicación, una figura que a su criterio se ha perdido en los últimos años. “Tal vez producto de las redes sociales, se han reemplazado los likes por las voces de los críticos especializados. Opinan todos y se transforma en una cuestión mucho más comercial”, opinó.