Unión llamó a Lanús: ofrece préstamo por Sebastián Ribas

El delantero uruguayo tiene 32 años y un promedio de un gol cada tres partidos. Está en Rosario, haciendo la cuarentena: "Le encantaría ir a Unión", dice su representante.

Gerardo Pereyra, hermano del ex futbolista de River Plate y quien trabaja algunas cuestiones de representación con el conocido Roberto San Juan, reconoció que Unión está dispuesto a pagar un préstamo a Lanús para asegurarse a Sebastián Ribas, el "9" que busca el Tate en este mercado para darle el gusto al "Vasco" Juan Manuel Azconzábal.

Pereyra, que además del mencionado Ribas es el agente del juvenil Francisco Gerometta, hizo declaraciones a Radio GOL (FM 96.7) y explicó varios detalles de cómo se fue dando este interés concreto de Unión por quedarse con el ex "9" de Patronato y Rosario Central, cuya ficha es de Lanús.

"Roberto San Juan es un amigo (N. de R.: es el mismo representante del "Pulga" Rodríguez en Colón), hicimos el año pasado el negocio con Central para la llegada de Ribas. Nos comunicamos con Unión, seguramente con la vuelta de los entrenamientos tendremos otro contacto para seguir avanzando en las negociaciones".

En cuanto al tema del "9", hace algunos días fue Nicolás Russo, presidente de Lanús, quien dijo: "Ribas se iría sólo por un préstamo elevado o venta". Al respecto, el intermediario dijo: "No quiero entrenar en esa polémica, pero creo que es una estrategia. Tenemos la información que en Lanús, donde si bien es tenido en cuenta, están abiertos a una venta o préstamo. Ribas necesita jugar, cada vez que lo hizo metió goles, consideramos que es una pena que no esté jugando en Lanús".

Luego, el representante del jugador agregó: "Ribas tiene una buena edad (32 años), está súper vigente, es muy profesional, con la falta de centrodelanteros es una picardía que no esté jugando. Está en un club donde la zona está poblada...¡tener tres centrodelanteros y que sea Ribas el que no juegue!. Por eso estamos en búsqueda de opciones para que siga jugando".

Hay que recordar que el jugador estaba a préstamo en Rosario Central y finalmente no quedó en la entidad "canalla" que ahora dirige el "Kily" González. "Tenía una elevada opción de compra, era elevada en tiempo normales, más en tiempos de pandemia. Era de 1.500.000 de dólares, creo que para el fútbol argentino era un dinero muy alto. Una vez vencido el préstamo y comunicarnos que no iban a hacer uso de la opción, no nos comunicaron el interés por iniciar una nueva negociación hasta ahora, creo que con la fecha puesta se comenzará a mover más el mercado".

Al ser consultado por el interés deportivo de Unión, entre el "Vasco" que es el DT y Martín Zuccarelli que es el mánager, explicó: "Según lo que hablé con la secretaría técnica, están ambas partes a gusto con la incorporación de Sebastián a Unión. Tanto la dirigencia como Azconzábal".

Finalmente, Gerardo Pereyra, representante de Sebastián Ribas, fue contundente: "Unión está dispuesto a hacer un préstamo, el tiempo dirá, ojalá que prospere y si hay algo mayor que sean muchos los años que pueda estar en Unión. Esperemos que la opción no sea tan elevada, sería el mejor escenario".

El futuro de "Tati" Gerometta

En la misma nota con Radio GOL 96.7, Gerardo Pereyra se refirió a otro de sus representados: Francisco Gerometta, el juvenil que "suena" para a River: "Tengo buena relación con la gente de River, mi hermano fue jugador de la institución (Guillermo Pereyra). El más chico está jugando en Coquimbo. Los tres vivimos en River, en la pensión. El debut de Tati en Unión, que venía pidiendo pista, coincidió que fue ante River Plate. Es verdad lo de Gonzalo Montiel, está sujeto a esa venta. Primero River tiene que vender para avanzar en los refuerzos. El hecho que esté en carpeta es halagador para él, demuestra lo bien que está trabajando Unión en inferiores".

Y luego, amplió: "Tienen muy buenos informes sobre Gerometta, más allá de los pocos minutos que jugó, está bien considerado por la gente de River, esperemos que se pueda concretar ya que sería espectacular para él y para el club", agregó Pereyra sobre la chance de "Tati" al "Millo" de Gallardo.

"Gerometta tiene contrato vigente, pero ya estuvimos trabajando para la renovación, con lo cual estaré firmando hasta junio de 2022. Está súper cómodo, es joven, entiende su buen momento, tiene que ratificarlo jugando. Si tiene un buen torneo facilitará las cosas, luego de haber demostrado en pocos minutos", dijo el repre.

Además de Gerometta, el mencionado Pereyra maneja a otro jugador de Unión: "También represento a Franco Godoy, defensor central zurdo, excelente jugador y mejor persona. Ya tiene el alta luego de la grave lesión que sufrió y está a la orden del nuevo entrenador, tengo mucha fe que terminará jugando".