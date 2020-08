https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.08.2020 - Última actualización - 15:34

14:25

Unilateral Paritaria docente: confirman suma fija y por decreto

Una suma no remunerativa, cuya fecha de pago y monto se anunciará en poco tiempo, confirmó el gobierno santafesino que aplicará a los salarios de los docentes, según confirmó a la prensa el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri.

El funcionario, luego de la reunión paritaria con los representantes gremiales, dijo que "en el marco de las conversaciones con los gremios docentes" se les anunció que "marchamos a un esquema de decisión unilateral del gobierno, respecto de un incremento en los sueldos" sobre el que no brindó mayores precisiones al menos al hablar con los periodistas.

"No queremos dilatar la cuestión y esperamos tener en lo inmediato una suma fija no remunerativa", indicó. Argumentó que "no tenemos paritaria en los demás estados provinciales y tampoco a nivel nacional", aseguró. Y siguió: "no hace falta abundar en lo que le pasa al sector privado, donde los acuerdos hechos han sido para reducir salarios, en el marco de una inactividad que también impacta de forma negativa en la recaudación de la provincia".

"No tenemos hoy definición de la suma pero se va a conocer en los próximos días, de manera rápida", para "poder exteriorizar de alguna manera, la voluntad del gobierno para llegar al bolsillo de los trabajadores", dijo.

Luego, cuando los periodistas le preguntaron si los gremios docentes están de acuerdo o no, en tono docente, respondió: "A ver, si yo estoy diciendo que la decisión es unilateral es porque, de alguna manera, quienes conocemos la dinámica de la discusión paritaria, sabemos que se sobreentiende que es muy difícil trabajarlo en el marco de un acuerdo".

"La naturaleza del esquema en que pensamos descuenta la posición de los gremios. Es unilateral para que podamos seguir conversando", consideró.

Confirmó que la suma será igual para toda la escala salarial y se mostró dispuesto a continuar con el diálogo sobre los haberes.

Escuelas

Antes de hablar de los ingresos de los docentes, el funcionario de Trabajo se refirió al otro tema central en la reunión paritaria: el regreso a la escuela. Se comprometió a que "la semana que viene" haya una la lista de las escuelas que "podrían comenzar, dentro de las características conversadas" con las autoridades del Ministerio de Educación. En pocas palabras: instituciones educativas del centro norte, de localidades con hasta 7 mil habitantes, y sin casos registrados de Covid19, cuyos docentes, auxiliares y alumnos no deban trasladarse de una localidad a otra. Aparentemente, "a fines de agosto" podrían volver allí las clases pero aún "no hay una fecha".

"Volver a la escuela implica una presencialidad", frente a la que "queremos llevar la mayor tranquilidad posible, sabiendo que es una decisión sanitaria y que así como se puede avanzar eventualmente se podrá retroceder si es necesario".