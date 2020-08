https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol En Inglaterra afirman que el Leeds de Marcelo Bielsa pretende sumar al argentino Foyth

El defensor argentino Juan Foyth, quien actualmente viste la camiseta del Tottenham de Inglaterra, podría continuar su carrera en el Leeds del mismo país, el equipo dirigido por el entrenador Marcelo Bielsa, recientemente ascendido a la Premier League.

Así lo indicaron medios ingleses, que afirmaron que el elenco que cuenta con el DT rosarino en el banco de suplentes estaría dispuesto a desembolsar 15 millones de euros por el marcador central que hizo Divisiones Inferiores en Estudiantes de La Plata.

Días atrás, Foyth negó haber sido contactado por Boca para regresar al fútbol argentino y aseguró que su deseo es permanecer en algún club de Europa.

"No sé con mis representantes, pero conmigo no se comunicó nadie de Boca. Igualmente no creo que sea el momento de volver a Argentina, quiero afianzarme en Europa", había afirmado el jugador tras los rumores que indicaban un presunto interés del "Xeneize".

Y añadió: "Cuando era chiquito era de Boca, pero una vez que llegué a Estudiantes me enamoré del club. Ahora soy de Estudiantes y no lo cambio por nada".

Además del zaguero, el Leeds seguiría los pasos del mediocampista Florentino Luís, de 20 años, quien juega en el Benfica de Portugal y también se encuentra en el radar del Milan de Italia.

