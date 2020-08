Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

DANIEL PINO

"Quiero manifestar mi profunda preocupación por los asentamientos que se están produciendo en la ciudad de Santa Fe. Esto no es un proceso que se inició hoy, sino desde hace muchos años, por lo menos 12, y se fue consolidando. Más allá de la responsabilidad del Estado, que entiendo que se desentendió del problema, lo que está ocurriendo es la más cruda evidencia de nuestros retrocesos e involución como país. En Santa Fe, se ha creado un sistema de villas, como las que se han instalado históricamente en Buenos Aires, pasando a ser parte de la urbe. Santa Fe también va hacia eso si el Estado no resuelve el problema. De más está decir que no estoy en contra de las personas carecientes, máxime si nos ponemos a pensar cómo puede hacer un trabajador informal para acceder a una vivienda digna con sus escasos recursos de supervivencia. A lo que me refiero es que en la Argentina hace falta una estrategia social desde el Estado que contemple una solución para este problema".

Llegan cartas

No nos dejemos engañar

IVONNE SCOTTA

Como dice el tango: ¡qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Me pregunto: ¿a quién cree el gobierno que está gobernando? ¿A un pueblo dócil y resignado, sobre todo ignorante, que aceptará calladamente otro desatino que están proyectando? ¿Cree que no se da cuenta de las vergonzosas piruetas que efectúa el presidente con lo que prometió, criticó y hace todo lo contrario? ¿Cree que a nadie le importa el saqueo a los jubilados?, ¿y no le importa la brutal inseguridad ni la escandalosa emisión de nuestra devaluada moneda? ¿De que aparezcan las nuevas corrupciones por las coimas de algunos repetidos funcionarios involucrados según la empresa brasileña que motivó el Lava Jato y diga que se trató de una persecución política y no de un delito? ¿Cree que se ignora que la enorme deuda que nos agobia es por culpa de los malos que ya no están, pero esconden aviesamente pagos que se hicieron por importantes sumas por los juicios perdidos, gracias a la violación por la seguridad jurídica, que demagógicamente hicieron con YPF, Aerolíneas Argentinas, etc.?, ¿y la deuda que dejaron impaga además de 200 mil millones con el enorme déficit fiscal? Claro, tal vez perdieron la memoria. ¿Cree que ignora que la inmensa mayoría del país terminará más pobre, con empresas fundidas, pérdida de empleo, etc.? Pido que expliquen a quién se le ocurrió que la Corte Suprema con 9 miembros sea la que resuelva los enormes problemas enunciados. Si la pandemia es vencida, ¿se habrá analizado todo lo que significa ese número con más los agregados que complementan en gastos importantes, que habrá que disponer? Por supuesto que sí intuimos que alguien o muchos se beneficiarán con el número y la nueva estructura. Si en el Estado no se bajaron los sueldos, seguiremos teniendo funcionarios ricos y pueblo pobre. Y mejor no pensar en modificaciones futuras para inconfesables fines, pero como dice el refrán: aquí hay gato encerrado. Hermanos argentinos: no nos dejemos dominar por tantas actitudes de egoísmo y ambición. Pensemos con optimismo y esperanza que no se puede seguir tolerando esas conductas; pronto veremos una luz en el túnel. Hagamos oír nuestra voz y confiemos en nuestros legisladores decentes para que legalmente impidan que se apruebe tan descolocado proyecto en esta desgraciada circunstancia.