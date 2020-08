Piden reemplazar a Moria Casán por Marcelo Polino en el "Cantando 2020"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.08.2020

Los usuarios de las redes sociales convirtieron en tendencia al periodista de espectáculos tras proponerlo como reemplazo de la One en el certamen de canto.

La One no se siente respetada

La calma que predominaba en el " Cantando 2020" desde que comenzó la semana pasada se terminó este martes por la noche luego de que Moria Casán diera un importante "volantazo", el cual hasta este momento plantea la duda sobre si continúa o no como jurado del certamen de canto.

Es que la One se enfureció con Laurita Fernández, quien acompaña en la conducción a Ángel de Brito, por interrumpirla mientras daba su devolución. Acto seguido, se levantó de su asiento y amenazó con renunciar si no se respeta lo acordado. "¡Si no me respetan me voy! ¡voy a hablar con mi abogado!", lanzó furiosa.

No obstante, la cosa no terminó ahí ya que esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana" compartieron un móvil que realizaron con la diva ortomolecular luego del enfrentamiento. Allí continuó con su furioso descargo y disparó: "Le hago perder mucho tiempo a este show, así que voy a estar muda. No sé si voy a seguir". "Mi abogado hablará con la producción, no tengo ganas de huevadas, soy una mujer mayor", advirtió. En ese sentido, Maite Peñoñori le consultó si le molestaba la presencia de la conductora. "No me molesta Laurita, ¿por qué no te ubicás vos también, mi amor?", le contestó picante.

Y continuó: "¿Por qué suponés que me molesta? Si te cortan me parece irrespetuoso. Yo arreglé una cosa y está siendo otra. Yo soy una señora profesional, me parece que hay que respetar. Por ser mayor y profesional, buena profesional, hay que respetar". Ante las declaraciones de Moria, el conductor de "LAM" se mostró despreocupado y aseguró: “Yo, en mi caso muy personal lo digo, cuando alguien se va de un programa para mí hay que dejarlo ir y chau”, remarcó seguro.

“Acá nos pasó con Evelyn von Brocke que un día se quiso ir, desfiló y chau”, recordó sobre la salida de la periodista del ciclo tras una fuerte pelea con sus compañeras. “En este caso me dijeron que le pregunte qué le pasaba a Moria, porque estábamos al aire, todo en vivo y nadie se podía acercar a hablar”, explicó sincero. Por último, resaltó que no está enojado con la diva por el tenso episodio que se vivió anoche: “A mí no me molesta nada de lo que haga”, concluyó convencido.

Son horas decisivas ya que Moria Casán busca generar un nuevo acuerdo con la producción del "Cantando" para poder continuar en el reality. De no ser así, es muy probable que abandone su rol de jurado. Ante semejante posibilidad, los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular y ya propusieron un candidato como reemplazo: Marcelo Polino. En las últimas horas el nombre del periodista de espectáculos se convirtió en Trending Topic en Twitter.

Con amplia experiencia en esa labor, Polino quedó en medio del escándalo entre Moria y Laurita. "¿Me cuentan cómo llegó a ser TT global estando durmiendo en mi casa?", escribió el conductor de "Polino Auténtico" sorprendido por el fenómeno que se daba en la red social del pajarito azul. En la misma línea, bromeó en otro tuit sobre el hecho de ser tendencia: "AHORA: Gracias Argentina por tanto 1er TT". Más allá de la situación chistosa, lo cierto es que la continuidad de Moria pende de un hilo y Polino podría ser uno de los candidatos a ocupar su lugar.