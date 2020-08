https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.08.2020 - Última actualización - 23:49

Se trata de 760.000 hectáreas ubicadas en la zona de Laguna Brava. Son ofrecidas en Internet.

Los vecinos denuncian un negociado Escándalo en La Rioja: venden dos pueblos y una laguna

Una inmobiliaria de Mar del Plata puso a la venta cerca de 760.000 hectáreas en La Rioja. Se trata de la zona de Laguna Brava, un paraíso natural que incluye una reserva provincial y dos pueblos de pocos habitantes. Las tierras se venden para un "multiproyecto" de explotación minera y hasta ofrecen la posibilidad de instalar hoteles.

En TN Central presentaron un informe sobre estos terrenos que entre las características que plantean en el aviso se destaca: un corredor bioceánico del Mercosur con salida a Chile, la Laguna Brava y dos pueblos de 100 habitantes promedio cada uno. También se comunicaron con la inmobiliaria en cuestión y un empleado les explicó que, si bien en la publicación original que está en Internet se hablaba de un precio de 120 dólares por hectárea, el mismo se había actualizado y ahora era de 150 dólares.

A este valor, el total de todas las tierras, con laguna y pueblos incluidos, supera los 114 millones de dólares. "Son fracciones multiproyecto con proyecciones para minería, para armar distintas actividades. Es un regalo", les señaló el hombre. El lugar cuenta con dos pueblos de cerca de 300 habitantes que están representados por el abogado Emilio Rodríguez.

El aviso clasificadoFoto: Captura de pantalla

El letrado expresó: "Hace unos días nos enteramos de la noticia y nos preocupó, pero no nos sorprende porque no es la primera vez que esto sucede. También estuvo a la venta en el año '93, pero se hizo una defensa desde el municipio y desaparecieron por un tiempo". "Me comuniqué con el gobernador de la provincia (Sergio Casas) y se va a poner al frente de esta batalla que vamos a dar en defensa de los intereses de la gente y de la nación", agregó.

Asimismo hizo referencia a los dueños del lugar: "Son traficantes de títulos que nunca han tenido posesión, que es lo más importante para adquirir la propiedad. Hoy presenté ante la Dirección del Registro de la Propiedad de la provincia un pedido de informe para que nos ponga en conocimiento quiénes son los que adquirieron y los que venden". "Aquí los verdaderos dueños son los que viven. Para mi la solución, y lo voy a proponer, es escriturar a favor de la gente", concluyó Rodríguez.

Las hectáreas de La Rioja que están en venta incluyen una larga lista de minerales que allí se pueden encontrar: plomo, zinc, tungsteno, titanio, platino, arsénico, azufre, baritina, bentonita, berilo, bismuto, caolín, cobre, cromo, cuarzo, feldespato, mica, estaño, fluorita, litio, manganeso, molibdeno, oro, plata, son algunos de ellos.