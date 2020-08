https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 0:56

0:52

Protocolo para la vuelta del fútbol

Los médicos de los clubes quieren hisopados y no test serológicos para sus jugadores

Los médicos de varios planteles de fútbol no están de acuerdo con la utilización de los test serológicos a los futbolistas de los clubes que atienden porque no detectan la presencia del coronavirus sino solamente los anticuerpos en sangre, y prefieren utilizar los PCR (hisopados) para determinar si hay contagiados en sus equipos.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Protocolo para la vuelta del fútbol Los médicos de los clubes quieren hisopados y no test serológicos para sus jugadores Los médicos de varios planteles de fútbol no están de acuerdo con la utilización de los test serológicos a los futbolistas de los clubes que atienden porque no detectan la presencia del coronavirus sino solamente los anticuerpos en sangre, y prefieren utilizar los PCR (hisopados) para determinar si hay contagiados en sus equipos.