Ellen Fokkema será la primera mujer que jugará en un equipo de fútbol masculino en Países Bajos

La Federación Holandesa de Fútbol le permitió a Ellen Fokkema, de 19 años, ser parte del plantel principal del VV Foarút, de la cuarta división. Se trata de “una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina”.

La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) publicó un comunicado en su página oficial en el que anunció que en la próxima temporada se llevará a cabo “una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina”.

La primera en formar parte de ese “piloto” será la joven Ellen Fokkema, quien se formó en las inferiores del VV Foarút y que integraba el equipo de fútbol mixto del club, en el que juegan todos los menores de 18 años, el cual se puso en marcha en el país en 1986 y ha sido una parte oficial de la KNVB desde entonces.

Antes de esta nueva medida, cuando cumplían 19 años los varones ascendían a la Categoría A mientras que las mujeres debían jugar en la Categoría B con otros hombres o en un equipo femenino.

Por su parte, Fokkema, que comenzará a formar parte del plantel principal del Foraút, que milita en la cuarta división, se mostró muy emocionada: “Es fantástico poder seguir jugando en este equipo. He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos el próximo año”..

“Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más. Le pregunté al club si era posible hacer algo y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo al enterarse que podría quedarme con ellos. No me atrevo a decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este piloto”, reconoció la joven de 19 años.

“Cada año hay una solicitud de una Asociación para que una mujer juegue al fútbol en su primer equipo masculino”, informó Art Langeler, director de desarrollo de fútbol de la KNVB.