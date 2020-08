https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lugar fue desalojado y clausurado

Polémica por un bar de la Recoleta porteña abierto y lleno de gente

En la ciudad de Buenos Aires sólo se autoriza la apertura de los locales gastronómicos, pero para la modalidad "para llevar" o "take away", además de la función de "envío a domicilio" o "delivery".

Una juntada de jóvenes en la puerta de un bar en pleno barrio porteño de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires generó polémica este miércoles hasta que se dispuso su clausura. A través de las redes sociales, distintos usuarios compartieron imágenes del lugar que estaba lleno de personas y no se respetaban las medidas de prevención, como el uso de barbijos y la distancia social. Se trata del local ubicado en la calle Junín al 1700, frente al Cementerio de la Recoleta. En cuestión de minutos, la polémica se viralizó en la redes y llegó hasta las autoridades del gobierno porteño que clausuraron el bar. Desalojo y clausura En declaraciones a la prensa, el Vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, aclaró: "Se pide que vuelva cada uno a su domicilio y si no se tiene que aplicar una multa, pero la agencia desalojó el bar y emitió una clausura", Autorización El gobierno porteño autoriza la apertura de los locales gastronómicos, pero para la modalidad "para llevar" o "take away", además de la función de "envío a domicilio" o "delivery". Día récord La polémica con este bar se produjo justo cuando se cumplen 140 días del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron otras 127 muertes y 7.147 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifras récord a nivel nacional.