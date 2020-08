https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 8:15

Coronavirus en Argentina Misiones: Detuvieron a un runner por correr con el barbijo mal puesto e insultar a policías

Un runner que trotaba este miércoles por la costanera de Posadas con el barbijo al cuello, terminó preso al resistirse a la policía que lo abordó con advertencias para que lo colocara correctamente.

El hombre fue esposado y trasladado a una comisaría, donde se lo demoró por unas horas. Su detención fue filmada y el video se viralizó rápidamente disparando la polémica. ¿Se excedió la Policía en el uso de la fuerza?

En las imágenes que se difundieron por whatsapp se puede ver a Julio César Morinigo, de 25 años, siendo esposado entre tres efectivos de la Policía de Misiones.

En Misiones, Argentina, te meten preso por no tener barbijo...



Que cada uno saque la conclusión que le parezca oportuna... pic.twitter.com/d9ypqJRctX — Hugo Menéndez (@MenendezH) August 5, 2020

"Me voy en paz, déjeme, no me van a poner esposas, no me ponga esposas", grita. "Déjeme el brazo que lo tengo roto, me está lastimando, me lo vas a romper de vuelta", dice el hombre.

Sin embargo, el comisario general Zenón Cabrera, de la Policía de Misiones, explicó a La Nación que "no se lo detuvo por no usar el barbijo, sino por resistirse al abordaje de la policía. El motivo por el que se lo esposa es para preservar la integridad, tanto de él como del personal policial".

La Policía de Misiones empezó a reforzar las advertencias sobre el mal uso del barbijo y a labrar actas desde hace unos días, en coincidencia con el DNU de prohibición de reuniones sociales que emitió Alberto Fernández.

El acta no implica una multa, sino que es una primera advertencia previa a esa penalidad. Los uniformados se acercaron en ese momento con cordialidad.