Recreo registra su primer caso positivo de Covid-19

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 11:21

11:19

Se trata de un hombre que vive en la zona Este de la localidad. Está internado en buen estado de salud y estudian a su entorno cercano. La información fue confirmada por el intendente Colombo.

La ciudad de Recreo registró en las últimas horas el primer caso positivo de Covid-19.

Se supo que se trata de un hombre mayor de edad que vive en la zona Este de la localidad del departamento La Capital, y que está internado en buen estado de salud.

Además, los equipos del Ministerio de Salud de la provincia se encuentran estudiando y monitoreando a su entorno más directo.

La información fue confirmada por el intendente de Recreo, Omar Colombo, en diálogo con FM Power Max. Según manifestó el mandatario recreíno, este caso se informará en el reporte diario que brinda el Ministerio de salud de la provincia este jueves por la noche.

“El virus está entre nosotros. Se nos terminó de confirmar hace minutos y hay casos sospechosos. Se trata de una persona mayor, aún no se conoce el nexo epidemiológico, pero ante esto es fundamental no perder la calma y no crear psicosis. Debemos tener cuidados los recreinos, hoy más que nunca”, dijo Colombo a la citada radio de Recreo.

Por último, cabe remarcar que esta tarde a las 16 está prevista una reunión del Comité de crisis Departamental y para este viernes a las 8.30 con el Comité Local.