Jueves 06.08.2020

Otro "palazo" del representante al presidente Vignatti "El Pulga cedió el 15 por ciento cuando se vino para Colón"

Sin dudas que las declaraciones de Roberto San Juan, en exclusiva a Radio Gol 96.7, conmocionaron el Mundo Colón. Mucho más en la previa de lo que será la esperada "cumbre" de Vignatti con Luis Miguel Rodríguez, donde el presidente sabalero le aplicará una reducción importante a la deuda (N. de R.: según su representante desde el año pasado) y al contrato vigente firmado con vencimiento en el mes de junio de 2021.

-¿Qué va a pasar con el "Pulga"?

-"Pulga" Rodríguez tiene una charla pendiente con Vignatti también, por muchas cosas atrasadas. Se le debe un dinero importante.

-Siempre dijo el tucumano que quiere terminar de cumplir el contrato con Colón y le queda un año de vínculo. ¿Hay alguna cláusula para que pueda salir antes de Colón?

-No hay cláusula de salida por "Pulga" Rodríguez, pero además tiene una conversación pendiente con Eduardo Domínguez.

-¿Pudo hablar ya el "Pulga" con el "Barba"?

-Todavía no.

-¿Se desgastó la relación del jugador con Vignatti al tener que ir como referente a pelear el tema de los premios de la Copa Sudamericana?

-Pasa que Vignatti se comprometió a pagar el premio y no lo pagó más, eso quedó en la nada. Vignatti y el "Pulga" tienen diálogo y se tienen que reunir, no está roto el diálogo todavía.

-¿Al "Pulga" le deben desde el año pasado?

-Es un atraso importante, tiene pendiente la charla con Vignatti.

-Muchas veces la gente de Colón se cansa de los rumores de ofrecimientos para una salida del "Pulga": lo de Gimnasia con Maradona, la semana pasada Peñarol de Montevideo y ahora lo de Rosario Central que ya explicaste

-Hay muchas cosas que la gente no sabe: el "Pulga" cuando vino a Colón cedió el 15 por ciento de la transferencia. Fue todo un gesto, fue algo de buena voluntad. Y no me pidan más detalles.

-En su momento, por lo que trascendió, Colón hizo un gran esfuerzo para comprar al "Pulga" y seguramente con un muy buen contrato para el delantero tucumano

-En su momento el contrato de "Pulga" era bueno, hoy ya es un contrato normal.

-¿Y en cuanto a la compra millonaria de Colón a Atlético Tucumán para sacarlo al "Pulga"?

-Colón no hizo un gran esfuerzo para traerlo.

"Se tenía que suspender"

El empresario rosarino y representante del "Pulga", Luis Miguel Rodríguez, Roberto San Juan aclaró que su molestia con Vignatti no invalida la negociación que ahora lleva adelante el tucumano con el presidente de manera personal.

"No quiero que piensen que lo de Central viene atado a nada, tengo mil mensajes de Rosario que quieren que lo lleve a Pulga, ni pesa que haya jugado en NOB", dijo San Juan.

Luego, al ser consultado si alguien del Mundo Colón le habría recriminado algo al "Pulga" por haber fallado el penal en la final de la Copa Sudamericana, en Paraguay, el mismo Roberto San Juan lo negó. Y agregó: "Yo estaba viendo el partido, la lluvia, el tobillo lesionado y así y todo jugó, además de lo del penal. No se podía jugar. Se tenía que suspender ese partido".