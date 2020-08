"Vignatti procede mal: se maneja como hace 30 años", dice el representante de Pulga

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que a los jugadores les deben desde el año pasado, que no le pagaron los premios y que el "Pulga" dejó en el camino el 15 por ciento cuando Colón lo compró. Denuncia que su otro jugador, Bruno Bianchi, fue "maltratado" por el presidente sabalero.

Roberto San Juan, representante del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, vivió horas "intensas" desde ayer, por llamarlas de alguna manera . Es que el rosarino, fanático de Central, salió al aire ayer por LT 3 y deslizó una charla que mantuvo con el "Mono" Gordillo (mánager "canalla"), donde un poco en broma y un poco en serio le deslizó la posibilidad de llevar al tucumano PR10 al equipo del "Kily" González. Esta mañana, en declaraciones exclusivas a Radio Gol 96.7, no sólo aclaró sus dichos sino que redobló la apuesta, con una fuerte crítica a la figura de José Néstor Vignatti. Afirmó que no tiene diálogo con el presidente, que le debe un montón de plata al tucumano y que además se generó una situación de "maltrato" con el otro jugador que representa en Colón (Bruno Bianchi). De paso, dijo que el "Pulga" resignó el 15 por ciento de la millonaria operación de hace dos mercados.

Primero, arrancó explicando cómo se dio la charla con el "Mono" Gordillo, lo que luego declaró en LT 3 y la repercusión que se generó en los medios nacionales donde el título fue "¿El Pulga Rodríguez podría volver a Rosario?" (TyC Sports). Entonces, Roberto San Juan arrancó explicando lo siguiente: "Nos juntamos con el "Mono" Gordillo para hablar de jugadores y del equipo que están armando con el Kily. Entonces, palabra va...palabra viene...le digo: ¿Te imaginás a Ribas (N.de R.: Sebastián, el "9" uruguayo que está ahí, es suyo) con el "Pulga" Rodríguez arriba en Rosario Central?. Se lo dije más como hincha de Central que como representante de los jugadores. Incluso, él me dijo que le hacía ruido porque el Pulga había jugado en Newell's y esas cosas de una ciudad como es Rosario con los clubes".

Al toque, agregó: "Entonces, cuando charlamos con los chicos amigos de LT 3 les dije que haría cualquier cosa por sacarlo a Pulga de donde está para que juegue en Central y se armó un revuelo bárbaro. Es más, con el tema de que jugó en Newell's hicieron una encuesta entre los hinchas de Rosario Central y el 71 por ciento votó por el sí, que les gustaría que juegue a pesar de haber estado con la otra camiseta".

-Alan Ruiz, "Fatu" Broun, "Pulga" Rodríguez...todos jugadores de peso que trajiste a Colón con esta dirigencia. ¿Cómo está la relación hoy con el presidente José Vignatti?

-No tengo relación actualmente con Vignatti. Se portaron y se portan muy mal conmigo y con Bruno Bianchi

-¿El quiebre fue el fichaje de Bruno Bianchi? ¿Es como que se sintió engañado por Vignatti?

-Sí, exactamente. Todos saben lo que pasó. Desde ese momento no hablamos más (N.de R.: Bruno Bianchi llegó desde Atlético Tucumán en enero de este año). Luego le mandé algunos mensajes, pero ya directamente no me los responde más. No existe el diálogo.

-Hasta el 9/11 estaban todos "enamorados". Se perdió la final y es como que se derrumbó todo. ¿Por qué se desmoronó todo luego de esas buenas experiencias con Alan Ruiz, "Fatu" Broun y hasta el mismo fichaje "bomba" de hace un par de años con el "Pulga"?

-Se desmoronó la relación con Vignatti porque procede mal. Yo soy transparente y sincero; hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, no me gusta el manoseo ni la manipulación.

-Tanto "Pulga" Rodríguez como Bruno Bianchi son jugadores tuyos en Colón. Y se da ahora que no existe el diálogo de representante a presidente, por lo que estás diciendo. ¿Cómo se avanza?...¿Se cambia de interlocutor o hablan directamente los jugadores con Vignatti?

-Van a hablar los jugadores directamente con él. En el caso de Bruno Bianchi, su experiencia fue muy mala, salió muy mal de esa reunión en la oficina del presidente. En cuanto al "Pulga" tiene varios temas pendientes, que vienen de arrastre y tendrá que ver cómo se los arreglan o solucionan.

-¿Es real como dijo Fritzler que hay deudas desde el año pasado?

-Con Bruno Bianchi hay muchos compromisos incumplidos, pero además mucho maltrato también. Vino a Colón hacer una nueva campaña en su vida, llegó con más de 300 partidos consecutivos en Primera, con posibilidad de jugar Copa Libertadores con Atlético Tucumán y dejando una comodidad para venir a pelear el descenso en Colón. No le cumplieron en casi nada. Lo peor es el maltrato.

-Más allá de este problema con Vignatti...¿tiene diálogo con alguno de los tres vicepresidentes?

-Me parecen muy buena gente los tres: Fleming, Darrás, Alonso. Pasa que Vignatti lo manda a un abogado a negociar, a Juano Saliva, también excelente persona. De paso, Juano habla con los jugadores. Pero pasa que Juano no puede cerrar nada él, todo depende de lo que diga Vignatti.

-A pesar que el jugador más "pesado" es el "Pulga", te noto preocupado por lo que pasó con Bruno Bianchi...

-Ocurre que Bruno Bianchi se reunió con Vignatti y salió muy dolido de esa conversación.

-¿Por qué pasa esto en Colón desde tu postura y con tantos años de relación con Vignatti, además de muchos jugadores en el medio?

-Es que Vignatti maneja el fútbol como se manejaba hace 30 años atrás, con mucho autoritarismo. Ya nadie se maneja así en el fútbol argentino.

-El presidente de Colón habló públicamente de una quita del 50 por ciento. ¿Qué pensás?

-Me parece una barbaridad que se quiera bajar el salario de los futbolistas un 50 por ciento. Le están diciendo de hacer esa quita todo el año, desde enero a diciembre. Es una locura, porque siguieron cobrando la plata de la TV con los mismos montos y todos los meses. Pasa que muchos usan la pandemia para tapar las macanas que se mandaron. Igual, será una decisión final de los jugadores. Si fuera por mí, no lo aceptaría.