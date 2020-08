https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 14:17

14:15

Tras haber contraído el coronavirus en Acapulco (México), donde ha pasado el periodo de cierre por la pandemia, Domingo explica que ha sido un milagro recuperar la voz y que temió no volver a cantar.

Tras las denuncias por abuso sexual Plácido Domingo: "Nunca he abusado de nadie, lo repetiré mientras viva" Tras haber contraído el coronavirus en Acapulco (México), donde ha pasado el periodo de cierre por la pandemia, Domingo explica que ha sido un milagro recuperar la voz y que temió no volver a cantar.

El tenor y director de orquesta español Placido Domingo se defendió de las acusaciones al asegurar que nunca ha abusado de nadie y que sus comunicados fueron mal interpretados, en una entrevista publicada este jueves en el diario italiano La Repubblica.

"He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre", dijo. "Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva", agregó.

Tenés que leer

Positivo por nuevo coronavirus

Plácido Domingo, de 79 años, anuncio en marzo desde Acapulco (México) que dio positivo por nuevo coronavirus y luego fue hospitalizado. "Recuperar mi voz ha sido un milagro (...) Hace dos o tres meses no estaba seguro de poder cantar de nuevo", aseguró.

"Lo único que me preocupa ahora es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses, nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos", aseguró.

"Ahora es el momento de volver a la normalidad", según Domingo, aunque cree que "nuestras vidas cambiaron y, como usted sabe, todavía es más difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra".

Estas acusaciones "desestabilizaron a mi familia y a mí mismo" y "me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota de que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!".

Tenés que leer Ya son 11 las mujeres que acusan a Plácido Domingo por acoso

Consecuencias del movimiento #MeToo

En 2019 Plácido Domingo fue acusado por la prensa estadounidense de acosar sexualmente a unas veinte mujeres en Estados Unidos. Estas acusaciones le obligaron a abandonar su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles y a anular todas sus representaciones en el país, lo que en la práctica puso fin a su carrera en América del Norte.

Placido Domingo, acostumbrado a las ovaciones en el mundo entero y que grabó un centenar de álbumes, sufre las consecuencias del movimiento #MeToo, que empezó con las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein en octubre de 2017.

De entrada, rechazó esas acusaciones, y luego pidió "perdón" por los "sufrimientos provocados" tras una investigación el AGMA, el principal sindicato de cantantes líricos de Estados Unidos, que llegó a la conclusión de que tuvo un "comportamiento inapropiado".

Luego dio marcha atrás con sus disculpas e hizo una donación de 500.000 dólares a las obras de caridad del AGMA, que puso fin a las acusaciones del sindicato contra él.

Primera aparición pública

El tenor tiene prevista este jueves su primera aparición pública desde el caso en Salzburgo (Austria), donde recibirá un premio por su carrera y luego dará una serie de recitales en Italia en la segunda quincena de agosto.

"Si miro atrás, no veo ninguna situación en la que mi comportamiento haya podido dejar heridas abiertas (...) Jamás presioné o hizo chantaje. Todos los que me conocen saben que la palabra 'abuso' no forma parte de mi vocabulario", dio Domingo, denunciando un "juicio mediático imparable" contra él.