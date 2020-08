https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 17:07

17:00

"Diego es una persona de riesgo", afirmó Del Compare Médico del plantel de Gimnasia consideró que Maradona no tiene que ir a los entrenamientos

Pablo Del Compare, uno de los médicos del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata, aconsejó este jueves que el entrenador Diego Armando Maradona tendría que evitar presenciar las prácticas de su equipo, para resguardar su salud ante la pandemia de coronavirus.



"Diego es una persona de riesgo, como por ahí estoy yo en el límite por edad, pero él está más todavía. El primer día no estaría indicado, después una vez que tengamos los resultados sí podría venir a dar una charla en un lugar amplio", explicó Del Compare, en declaraciones radiales.

"Es un riesgo personal, por lo menos hasta que empiecen a hacer fútbol. Las tres primeras semanas van a ser el filtro de aquellos que puedan estar en positivo", indicó el doctor.

Hace algunas semanas atrás, Maradona, de 59 años y con una historia clínica compleja, se mudó a un barrio privado de la zona de Brandsen, para estar cerca del predio de Estancia Chica, en donde el plantel entrenará a partir de la próxima semana, y no viajar más de una hora desde la localidad bonaerense de Bella Vista.

Además, el "Diez" decidió hacerse socio del club "tripero", que este jueves, a través de un video en redes sociales, mostró cómo le entregó el plástico que así lo acredita.

"No me fallen, yo no les fallé a ustedes", afirmó Maradona en el video, donde se lo vio con la ropa color gris del "Lobo" y un renovado look.

Maradona, que renovó su contrato en plena pandemia hasta diciembre de 2021, ya había sido nombrado "socio honorario" por el club, pero ahora quiso ser socio activo y pagar la cuota mensual.

Con información de NA