La cadena de alimentos frescos Carnave incorporó un nuevo local en Obispo Gelabert y Francia, con las mejores promociones y distintos canales de compra.

"Frescos para tu día" Carnave: una experiencia de compra innovadora en la recoleta santafesina

La cadena de frescos Carnave tiene presencia en seis provincias (Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe) y abrió su 76° tienda, la cuarta en la ciudad de Santa Fe, en la intersección de Obispo Gelabert y Francia. Allí, los clientes pueden encontrar pollo fresco y todo tipo de elaborados especiales, como -por citar algunos ejemplos- arrollados, brochettes, muslos rellenos, trozados, además de un muy completo almacén de congelados, productos de primera necesidad (pastas, lácteos, etcétera) y también mucha variedad en cortes de cerdo y algunos de carne vacuna.



“La tienda cuenta con servicios de delivery y take away, es decir, preparamos las compras por anticipado, para que no deban esperar dentro del local o afuera -explicó a El Litoral Gustavo Méndez, integrante del equipo comercial de Carnave – pero en pocos días activaremos e-commerce y se viene el "changuito" virtual para Santa Fe, para compras desde la web... ingresás a nuestra página https://www.carnave.com.ar, realizás la compra, abonás y te la entregamos en tu casa…”. “Hace bastante que veníamos desarrollando esto”, manifestó. Por el momento, para pedir la entrega a domicilio o programar el take away, hay que llamar al teléfono fijo de la sucursal, 342 – 4123831.

Mientras, en el nuevo local ya se puede abonar con prácticamente todas las tarjetas y también hay promociones con descuentos de bancos Santa Fe y Macro: lunes y miércoles 10% de descuento y hasta tres pagos sin interés con Macro; y los martes 10% de descuento con Banco Santa Fe y hasta tres pagos sin interés, según explicó el representante de la firma.

Con respecto a la empresa, “tenemos previstas -si Dios quiere y hasta el momento esta realidad nos permite- crecer con muchas aperturas más que ya están confirmadas y en diferentes grados de avance para llegar a la inauguración”, adelantó Mendez. En el mismo sentido, aseguró que “Santa Fe ciudad y toda la región centro del país tiene muchísimo potencial para continuar creciendo”; “estamos por este camino e invitando a interesados para informarse más, a visitar nuestra página, acercarse a una tienda o contactarse por el modo más conveniente con un asesor”, concluyó.





Otros puntos Carnave en la ciudad

Tucumán 3256 (entre Francia y Saavedra)

25 de Mayo 3598 (25 de mayo esquina Cándido Pujato)

Ricardo Aldao 3104 (Aldao esquina Urquiza)