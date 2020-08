https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buscan el cráneo Detuvieron en Madrid a la hija y el yerno de una anciana que apareció descuartizada

La Guardia Civil detuvo esta tarde a la hija y al yerno de la mujer descuartizada en Chapinería (Madrid) por participar presuntamente ambos en el asesinato de esta mujer. Tras concluir el registro en la vivienda de la víctima, donde residía con su hija, la Guardia Civil ha procedido a detener a esta mujer, África, y a su pareja, Emilio, apodado en el pueblo como El Loco, a los que la investigación sitúa indiciariamente como encubridora del crimen y como presunto homicida, respectivamente. La Policía sospecha que el crimen se produjo precisamente en la casa que ambas compartían.

Los restos de la anciana fueron hallados el martes en un paraje a las afueras de Chapinería cercano al domicilio. La Guardia Civil halló el torso y las extremidades de la mujer de 70 años, pero no así la cabeza, lo que dificultará conocer la causa última de la muerte en la autopsia. La víctima, llamada Marisa, habría sido asesinada hace al menos siete días y descuartizada con un serrucho. Las bolsas en las que fueron enterrados los restos no estaban a mucha profundidad y los investigadores creen que pudo desenterrarlas algún zorro.

Según las citadas fuentes, el yerno -que no es natural de Chapinería- y otros miembros de la familia de la víctima sufrían problemas derivados de una situación de drogodependencia y alcoholismo. Se trata de una familia -integrada por la madre, sus dos hijas, conocidas como las Spice Girls, y el yerno- muy conflictiva que se dedicaba al trapicheo de droga, según los investigadores.

La pareja de El Loco aseguró, antes de ser detenida, que no denunció la desaparición de su madre al creer que se había ido de casa voluntariamente ya que la relación con ella era «mala». En declaraciones a Antena 3, África afirmó que se encontraba muy afectada por la situación. «Estoy fatal, me estoy muriendo, no como ni duermo». También dijo no saber «nada» de lo ocurrido con su madre, que «bebía muchísimo, tomaba muchas pastillas y se le iba la cabeza». De hecho, constan denuncias en la Guardia Civil de las hijas contra la madre.

Además, África aseguró que su pareja, con la que salía desde hace un año, ya no vivía en el domicilio porque tenía una orden de alejamiento y que la noche que desapareció su madre le llamó su hermana para que se la pusiera al teléfono, ante lo cual le dijo que no estaba en casa.