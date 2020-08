Quemas e incendios: para Daniela Qüesta son "muchas casualidades"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La intendenta de Santo Tomé consideró que las posibilidades de que el incendio en la costanera haya sido intencional “son altísimas”.

La intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, se refirió a los episodios relacionados con quemas e incendios que se suscitaron en la localidad durante los últimos días. En diálogo con El Litoral, opinó que “evidentemente no se puede no pedir que alguien investigue”: “como abogada -agregó- no puedo aseverar que haya sido intencional, ahora...las posibilidades de que haya sido intencional son altísimas”.

Además, consideró que “si el fuego se pudo diseminar desde el Puente Carretero hasta el puente de la autopista, por qué no pensar que una chispa sea la causal del incendio en la vivienda”, en referencia al siniestro que ocurrió en una casa lindante a un incendio forestal ocurrido este jueves en la costanera santotomesina, cuyas causas se investigan.



Para la mandataria local, la situación “es atípica”. “Claro que se agudiza en el contexto de poca lluvia que hay y los pastos secos que uno ya ve en la isla pero la foto de ayer, prácticamente toda la extensión de nuestro paisaje costero en llamas, no se vio jamás”, aseguró.



En tanto, recordó que en la noche del miércoles hubo un episodio similar: “tuvimos un principio de incendio atrás de Policía Municipal, donde tenemos el depósito de motos retenidas”. “Son muchas casualidades, es lo que puedo decir”, concluyó.