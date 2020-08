Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuarentena a medida

RAMÓN CASTRO

"Me da la impresión de que el ministro de Salud de la Nación sabe poco del peligro que es para una persona mayor que viene sufriendo de soledad por la cuarentena... Ahora se la quiere matar de tristeza, porque ni siquiera puede ver a sus hijos y nietos, porque no conviven... Si en Santa Fe no hay casos ¿por qué no nos dejan hacer la cuarentena acorde a nuestra realidad? Lo que tendría que haber es un poco más de control en lugares como las costaneras".

Socavón

DANIEL DEL CENTRO

"Le pido al diario que envíe un fotógrafo a la esquina de Mendoza y San Lorenzo, justo en la ochava donde paran los colectivos que vienen del oeste por calle Mendoza, se está produciendo un socavón desde hace varios meses. Cada día está peor, algún día va a haber un accidente porque va a quedarse un colectivo en el pozo que se va a formar".

Aumento salarial

MARÍA CLAUDIA PETTINARI

"Soy docente jubilada y he escuchado por los medios que la dirigencia gremial, de Amsafe principalmente, estaría contemplando la posibilidad de aceptar un bono o un pago de una suma fija, como aumento salarial. Eso realmente no es un aumento salarial sino una mentira; y los que vivimos los años '90, 2000, sabemos lo que eso significa: la destrucción del salario, la destrucción del Iapos, la pérdida de la Caja de Jubilaciones... Aceptar una suma fija es traicionar a los trabajadores y a la seguridad social de toda la provincia. Por eso es muy importante que estemos atentos porque cualquier aumento que sea ofrecido debe ir al básico, ser remunerativo y bonificable, que quiere decir: respetar la carrera docente y hacer aportes al Iapos y a la Caja de Jubilaciones. Y también debemos exigir, entonces, el 82 % móvil para los jubilados en forma inmediata. Otra cosa sería retroceder 20 años y eso no lo podemos permitir, porque hemos sufrido mucho, hemos padecido las sumas en negro, el salario con un 80 % en negro, la destrucción total de la carrera docente, y sobre todo, los problemas en el Iapos y en la Caja de Jubilaciones. ¡No se olviden de los '90 y 2000!".