Los médicos públicos provinciales rechazan el bono y van al paro

Es en rechazo al bono que dará la provincia a través de un decreto. "No alcanza ni para el carrito del súper", cuestionan.

"El bono no alcanza ni para un carrito de supermercado". De esa manera, los profesionales nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) anunciaron un paro de 24 horas para el lunes, en rechazo al bono de tres mil pesos que ofreció el gobierno provincial por decreto y de manera unilateral.

Si bien aún no fue publicado el decreto en el Boletín Oficial provincial, funcionarios de la Casa Gris indicaron hoy que el bono que pagarán por única vez a mediados de mes será de tres mil pesos para los activos y 2.400 pesos para los jubilados y pensionados de la provincia. "No es un ofrecimiento, es una imposición que nos comunicaron el martes vía zoom, donde se nos notificó que el gobierno iba a dar un bono no remunerativo, cuyas cifras no sabían y que nos íbamos a enterar por decreto", indicó la titular regional de AMRA, Sandra Maiorana.

Respecto a esa bonificación, Maiorana remarcó que el gremio manifestó su posición de rechazo, al igual que el resto de los sindicatos estatales. "Convengamos que esto no alcanza ni para un carrito de supermercado. Y también es una imposición, porque no se respetó nuestra ley de paritarias", sentenció Maiorana a un medio rosarino para recordar una situación similar que vivieron los trabajadores estatales, cuando el gobierno anterior aplicó un incremento por decreto. No obstante, la gremialista garantizó que se cumplirán las guardias mínimas tanto para los casos de coronavirus como para el resto de las urgencias.

En el mismo sentido, Néstor Rossi, en representación de AMRA Santa Fe, manifestó a El Litoral que el gobierno santafesino intenta comportarse como "el típico patrón de estancia" al tratar de imponer unilateralmente un bono no remunerativo, actitud especialmente "repudiable" en el contexto de la pandemia.